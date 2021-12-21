Итоги-2021: самые громкие отставки и назначения года

В 2021 году Касым-Жомарт Токаев снял с должности и назначил семь новых министров. Один из них подал в отставку из-за очередного ЧП, другой ушел из-за того, что не справился с работой, третьего из одного министерства перевели в другое.

18 января на сайте Акорды появился указ президента Касым-Жомарта Токаева о составе нового правительства. В тот день стало известно, что в стране сменились сразу два министра.

Главой Министерства национальной экономики стал 35-летний Асет Иргалиев, самый молодой министр в истории Казахстана. Он сменил на посту Руслана Даленова.

Асет Иргалиев, фото: primeminister.kz

Новую должность также получил 42-летний, возглавивший Министерство труда и социальной защиты. Он сменил на посту

Серик Шапкенов, фото: primeminister.kz

Новых назначений министров не было полгода. Но 10 июля президент Казахстана провел расширенное заседание правительства и заявил, что министр сельского хозяйстваплохо справляется со своей работой.

В тот период страна столкнулась с засухой. Сильнее всего беда коснулась Мангистауской области, где начался джут. Президент признал, что засуха – природное явление, но Минсельхоз должен был принимать «оперативные и ответственные решения» для того, чтобы помочь фермерам. Однако ведомству не удалось эффективно организовать работу. Именно поэтому Омаров, который персонально несет ответственность за всю отрасль, должен подать в отставку, сказал глава государства. Сапархан Омаров долго тянуть не стал: сразу после заседания на сайте Акорды появилось сообщение о том, что он освобожден от должности.

Бесхозным Минсельхоз оставался до сентября, а в первый день осени президент назначил 45-летнего Ербола Карашукеева министром сельского хозяйства. До этого момента он исполнял обязанности главы этого ведомства.

Ербол Карашукеев, фото: primeminister.kz

Другой министр тоже лишился должности из-за ЧП. Но о том, что он должен подать в отставку, президент не говорил.

Вечером 26 августа в воинской части в Жамбылской области прогремел взрыв. Соцсети облетели видеокадры того, как люди в страхе бежали с места ЧП. Власти спешно эвакуировали сотни жителей трех населенных пунктов, благодаря чему жертв и пострадавших среди гражданского населения удалось избежать. Но, к сожалению, пострадали военные и спасатели, которые пытались потушить огонь. Погибли 17 человек.

На следующий после взрывов день министр обороны Нурлан Ермекбаев провел пресс-конференцию. Именно тогда Ермекбаев заявил, что, узнав о взрывах, сразу же решил просить отставки. 31 августа президент подписал указ об освобождении Ермекбаева от должности.

Новым главой оборонного ведомства стал Мурат Бектанов. До назначения он был первым заместителем министра обороны.

Мурат Бектанов, фото: gov.kz

7 сентября стало известно, чтосменил пост министра энергетики на должность акима Мангистауской области. Через два дня руководителем Минэнерго был назначен 42-летнийДо этого он работал министром экологии, геологии и природных ресурсов. Удивляться тому, что главный эколог страны стал главным энергетиком не стоит – Мирзагалиев по образованию экономист и специалист в области разработки нефтегазовых месторождений. В разные годы работал в управлении по лесу и биоресурсам Акмолинской области, в «КазМунайГазе» и Министерстве энергетики.

Магзум Мирзагалиев, фото: primeminister.kz

Нового министра экологии Казахстана назначили на следующий день, 10 сентября. Им стал 49-летний, который до этого был вице-министром экологии.

Сериккали Брекешев, фото: primeminister.kz

Рано утром 20 декабря Акорда выпустила сообщение об освобожденииот должности министра здравоохранения. На этом посту он работал с июня 2020 года, когда предыдущий главный врач страны Елжан Биртанов решил уйти с должности по состоянию здоровья. Президент поблагодарил Цоя за работу. Исполнять обязанности главы Минздрава будет 49-летний

Жандос Буркитбаев, фото: primeminister.kz

Кроме глав министерств, менялись и руководители других ведомств. 16 апреляперестал быть главой Антикоррупционной службы. Президент поблагодарил его за успешную работу и назначил на его место 56-летнего, который до этого был заместителем генпрокурора.

Марат Ахмеджанов, фото: gov.kz

Я всегда говорю своим ребятам, подчиненным: скажут, завтра в 12 часов уйдешь с работы, я до 12 буду честно, ответственно нести это бремя и работать для людей, исполнять поручения главы государства. А когда уйду: завтра, послезавтра, через год. Пусть думают, гадают. Экс-аким Алматинской области Амандык Баталов

В ноябре сменился аким Алматинской области. Семь лет за регион отвечал. Еще в прошлом году журналисты спрашивали, готов ли он уйти на пенсию.

И вот 24 ноября президент освободил Баталова от должности, поблагодарив за плодотворную работу. Место акима занял экс-помощник президента – 52-летний Канат Бозумбаев.

Канат Бозумбаев, фото: gov.kz

В конце июля с госслужбы ушел. Он восемь лет возглавлял Министерство внутренних дел, был секретарем Совбеза и начальником Службы госохраны. Ушедшего на пенсию Касымова на посту руководителя СГО сменил 54-летний