Итоги-2021: самые громкие отставки и назначения года
В 2021 году Касым-Жомарт Токаев снял с должности и назначил семь новых министров. Один из них подал в отставку из-за очередного ЧП, другой ушел из-за того, что не справился с работой, третьего из одного министерства перевели в другое.
18 января на сайте Акорды появился указ президента Касым-Жомарта Токаева о составе нового правительства. В тот день стало известно, что в стране сменились сразу два министра.
Главой Министерства национальной экономики стал 35-летний Асет Иргалиев, самый молодой министр в истории Казахстана. Он сменил на посту Руслана Даленова.
Асет Иргалиев, фото: primeminister.kz
Серик Шапкенов, фото: primeminister.kz
В тот период страна столкнулась с засухой. Сильнее всего беда коснулась Мангистауской области, где начался джут. Президент признал, что засуха – природное явление, но Минсельхоз должен был принимать «оперативные и ответственные решения» для того, чтобы помочь фермерам. Однако ведомству не удалось эффективно организовать работу. Именно поэтому Омаров, который персонально несет ответственность за всю отрасль, должен подать в отставку, сказал глава государства. Сапархан Омаров долго тянуть не стал: сразу после заседания на сайте Акорды появилось сообщение о том, что он освобожден от должности.
Бесхозным Минсельхоз оставался до сентября, а в первый день осени президент назначил 45-летнего Ербола Карашукеева министром сельского хозяйства. До этого момента он исполнял обязанности главы этого ведомства.
Ербол Карашукеев, фото: primeminister.kz
Вечером 26 августа в воинской части в Жамбылской области прогремел взрыв. Соцсети облетели видеокадры того, как люди в страхе бежали с места ЧП. Власти спешно эвакуировали сотни жителей трех населенных пунктов, благодаря чему жертв и пострадавших среди гражданского населения удалось избежать. Но, к сожалению, пострадали военные и спасатели, которые пытались потушить огонь. Погибли 17 человек.
На следующий после взрывов день министр обороны Нурлан Ермекбаев провел пресс-конференцию. Именно тогда Ермекбаев заявил, что, узнав о взрывах, сразу же решил просить отставки. 31 августа президент подписал указ об освобождении Ермекбаева от должности.
Новым главой оборонного ведомства стал Мурат Бектанов. До назначения он был первым заместителем министра обороны.
Мурат Бектанов, фото: gov.kz
Магзум Мирзагалиев, фото: primeminister.kz
Сериккали Брекешев, фото: primeminister.kz
Жандос Буркитбаев, фото: primeminister.kz
Марат Ахмеджанов, фото: gov.kz
Я всегда говорю своим ребятам, подчиненным: скажут, завтра в 12 часов уйдешь с работы, я до 12 буду честно, ответственно нести это бремя и работать для людей, исполнять поручения главы государства. А когда уйду: завтра, послезавтра, через год. Пусть думают, гадают. Экс-аким Алматинской области Амандык Баталов
И вот 24 ноября президент освободил Баталова от должности, поблагодарив за плодотворную работу. Место акима занял экс-помощник президента – 52-летний Канат Бозумбаев.
Канат Бозумбаев, фото: gov.kz
Ермек Сагимбаев, фото: gov.kz