Было — стало: как ЦОНы изменили жизнь казахстанцев

После того, как в Казахстане появились ЦОНы, а созданная в 2016-м году госкорпорация «Правительство для граждан» стала единым провайдером по предоставлению всех госуслуг, из нашего обихода как-то незаметно пропали такие понятия, как «паспортный стол», «домовая книга», «госавтоинспекция» и многие другие. И мы уже подзабыли, как жили без ЦОНов.

Сегодня мы напомним, каким процесс получения госуслуг был раньше и каким стал сейчас.

Получение паспорта или удостоверения

Было: раньше выдачей паспортов и удостоверений занималось подразделение миграционной полиции — паспортный стол. Если у вас не было там знакомых — оформить заявку на получение документов было непросто. Во-первых, живая очередь. А так как услуга эта одна из самых востребованных — простоять в очереди можно было долго.

При этом человек мог обратиться в паспортный стол только по месту прописки. Само изготовление документов могло занять два месяца. Поэтому за срочность давали деньги, что делало эту сферу одной из самых коррумпированных.

Стало: сейчас паспорт можно сделать за один рабочий день. И за такую срочность клиент теперь платит официально. А если вы не торопитесь, то паспорт будет готов в течение 15 рабочих дней. Больше нет никаких очередей и столпотворений — очередь стала электронной и по талонам, ее также можно забронировать. Прописка не имеет значения.

Прописка

Было: очереди в паспортный стол были настоящим испытанием для людей. Кроме очереди за паспортом, сюда же обращались и для прописки. Очереди смешивались, люди ругались, дело доходило до драк. А «своих» людей сотрудники стола все равно проводили вне очереди. При этом чтобы прописаться на новом месте, нужно было предоставить целый пакет бумажных документов: удостоверение личности, листок убытия с прежнего места жительства, адресную справку, военный билет, чек об оплате госпошлины, письменное согласие владельца недвижимости и его личное присутствие. А еще надо было заполнить листок прибытия, а все данные заносились в домовую книгу.

Стало: теперь прописать или выписать человека можно лежа на диване через портал еGov. Собирать кучу документов и куда-то ходить уже не надо. Достаточно, чтобы у вас и у прописываемого человека были ЭЦП. А если по каким-то причинам у вас нет доступа на портал, тогда нужно обратиться в ЦОН. Но и в таком случае вся процедура займет несколько минут.

Справка о наличии или отсутствии недвижимости

Было: слово «БТИ» раньше наводило ужас на большинство людей. Если нужно было получить справки по недвижимости, надо было обращаться именно в БТИ. А это те же огромные очереди, в которых можно было простоять весь день. Люди собирались с 5 утра. Чтобы не проходить через такой ад, кому надо платили по $100, чтобы получить услугу быстро и без помех. Уровень коррупции был невероятно высок.

Стало: сейчас услуга по выдаче всех справок по недвижимости полностью автоматизирована. Это снизило коррупционные риски. Вся информация подтягивается из различных баз данных, а огромные очереди исчезли.