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Законодательство РК
15:34 21.12.2021

Из-за ошибки полицейского адвокат стала обвиняемой по уголовному делу

МВД, ошибка, обвинение Фото: Zakon.kz
Адвокат из Нур-Султана Саида Сулейменова рассказала, как по ошибке полицейского из статуса защитника перешла в категорию обвиняемой, передает Zakon.kz.

Саида Сулейменова — адвокат столичной городской коллегии адвокатов. Сейчас она защищает интересы троих потерпевших. Заявление от их имени принял сотрудник районного управления.

Спустя две недели адвокат узнала, что дело передано в суд. Но в рапорте полицейского, в котором он просит разрешения у своего начальства на передачу дела в суд, обнаружилась ошибка: Сулейменова из статуса защитника перешла в категорию обвиняемой.

15 декабря Сулейменова позвонила полицейскому. По ее словам, он признал свою ошибку и сказал, что до 20 декабря все будет исправлено.

21 декабря адвокат не смогла связаться с капитаном. Ошибка не была исправлена и женщина написала обращение на имя начальника полиции Нур-Султана и в районный отдел полиции.

Мне пришлось сегодня позвонить на телефон доверия в МВД РК, они вместо того, чтобы поговорить с руководством и изменить ситуацию, перезвонили этому сотруднику, ведь в базе КПСиСУ при Генпрокуратуре и в базе Судебного кабинета я являюсь обвиняемой. Я прошу его увольнения за служебное несоответствие, так как это вопиющий случай.Саида Сулейменова

Адвокат говорит, что теперь ей придется доказывать в суде, что она не является обвиняемой.

Редакция Zakon.kz обратилась в Департамент полиции Нур-Султана с просьбой разъяснить ситуацию.

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