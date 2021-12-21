У жителей Алматы и столицы золотые слитки пользуются наибольшим спросом

По информации Нацбанка, золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г.

Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 28% – 19 816 штук. Далее следуют 100-граммовые – 15 911 штук (22%) и 20-граммовые – 13 779 штук (19%), 5-граммовые – 12 367 штук (17%), 50-граммовые – 9758 штук (14%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султан и Атырау. Нацбанк

Как отмечают в финрегуляторе, золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день».

С начала действия программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 10 538 мерных слитков общей массой 257 кг, что составляет 15% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального банка.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продан 71 631 золотой слиток общим весом 2,6 тонны.