Nur Otan победил в 87,5% округов на выборах сельских акимов

Акимами избраны 670 кандидатов, выдвинутых от партии на региональных конференциях, а также 87 самовыдвиженцев-нуротановцев.

47% победивших нуротановцев — это новые лица, в том числе представители образования, предприниматели, фермеры. Средний возраст — 46 лет. Представленность женщин — 10%, молодежи до 35 лет — 18%.

Многие являются председателями первичных партийных организаций, участниками внутрипартийных праймериз.

Стартовавшие 25 июля 2021 года по инициативе главы государства прямые выборы сельских акимов дали системный импульс работе партий с населением непосредственно на местах. В результате конкурентной борьбы нуротановцы победили в большинстве избирательных округов. В качестве акимов были избраны также самовыдвиженцы и представители пяти других партий. Таким образом, переход на пропорциональную избирательную систему на всех уровнях серьезно укрепил институциональное значение и роль партий. В широком контексте эти выборы подтвердили практическую реализацию инициированных Елбасы пяти институциональных реформ, направленных на активизацию участия граждан в процессе принятия решений, а также формирование подотчетного государства, – отметил ранее в своей статье «Партийная система – институциональная опора государственности» первый зампред правящей партии Бауыржан Байбек.

Напомним, что в текущем году первые прямые выборы сельских акимов прошли в 864 сельских округах. Из них 730 акимов были избраны 25 июля, еще 134 акима — с августа по декабрь.

Кандидаты от Демократической партии «Ақ жол», Народной партии Казахстана, Adal, «Ауыл» и Общенациональной социально-демократической партии выиграли в 8,5% сельских округов. В 4% сельских округов победили самовыдвиженцы, не являющиеся представителями ни одной из партий.

По информации пресс-службы партии, все кандидаты от Nur Otan прошли семинары на базе Школы политического менеджмента партии и были обеспечены необходимой организационной, методологической и другой поддержкой.

У каждого выработана своя конкретная предвыборная программа, подкрепленная при поддержке партии соответствующими ресурсами с учетом возможностей территорий.