Метель, туман, гололед – прогноз погоды в Казахстане на 22 декабря

Глубокий cеверо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты окажут влияние почти на всю территорию республики, за исключением восточных, северо-восточных регионов страны. Пройдут осадки (дождь, снег), в северных регионах метель. По республике ожидается туман, гололед, ветер, на горных перевалах юга страны сильный ветер 30 и более м/с. РГП «Казгидромет»

На юге и севере Туркестанской области синоптики прогнозируют ночью пыльную бурю, в западной половине и в горных районах области – ветер 15-20 м/с, днем на горных перевалах 23-28 м/с, порывы более 30 м/с.

На юге, востоке Алматинской области ветер усилится до 15-20 м/с, ночью и утром на севере и юге области – туман.

На западе, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с.

В южной половине Костанайской области – туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с.

На востоке Атырауской области, в центре и на северо-востоке Мангистауской области – туман, гололед, на западе областей усиление ветра до 15-20 м/с.

На юго-востоке, востоке Актюбинской области – туман, гололед.

На севере, в центре Кызылординской области, на севере, юго-западе и в горных районах Жамбылской области – туман, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях – усиление ветра до 15-23 м/с, в западной половине областей туман, гололед, метель.

На севере и в центре Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей – туман, днем на северо-западе, западе областей усиление ветра до 15-20 м/с.

В Павлодарской области – усиление ветра до 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.