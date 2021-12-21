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Законодательство РК
17:58 21.12.2021

Министр экологии прокомментировал розовый дым в Усть-Каменогорске

дым, происшествие, комментарий Фото: Скриншот видео
Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК дал комментарий по поводу появления розового дыма в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.
Информация о возможной аварии на комбинате поступила в 12:00. В 12:15 сотрудники департамента экологии выехали для проведения инструментальных замеров содержания вредных веществ в приземном слое на границе санитарно-защитной зоны, в результате проверки зафиксировано превышение установленной предельной концентрации хлора.Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев

По его словам, департаментом экологии инициирована внеплановая проверка.

В Комитете экологического регулирования и контроля уточнили, что ситуация локализована.

Мы сразу же отреагировали. На сегодня каких-то серьезных последствий пока не обнаружено. Поскольку ситуация уже локализована, то будем проверять источник, кто допустил это, и привлекать к ответственности.Председатель Комитета экологического регулирования и контроля ММЭГПР РК Жолдасов Зулфухар

Ранее в социальных сетях стали распространяться видеозаписи со странным розовым дымом в районе Титано-магниевого комбината.

 

Оксана Скибан
МЭГПР РК Усть-Каменогорск
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