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Законодательство РК
19:08 21.12.2021

Назначен новый руководитель аппарата МИД РК

Руководитель аппарата МИД РК Фото: пресс-служба МИД РК
Как сообщили в пресс-службе ведомства, новым руководителем аппарата Министерства иностранных дел Казахстана стал Амангельды Саинов, передает Zakon.kz.
Приказом министра иностранных дел Республики Казахстан Саинов Амангельды Газезович назначен руководителем аппарата МИД РК.Пресс-служба МИД РК

Он сменил на этой должности Искакова Ерлана Узановича, который трудился на данном посту с мая 2021 года.

Ранее Амангельды Саинов занимал должность директора департамента обеспечения и документооборота МИД РК.

Оксана Житникова
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