Назначен новый руководитель аппарата МИД РК

Приказом министра иностранных дел Республики Казахстан Саинов Амангельды Газезович назначен руководителем аппарата МИД РК. Пресс-служба МИД РК

Он сменил на этой должности Искакова Ерлана Узановича, который трудился на данном посту с мая 2021 года.

Ранее Амангельды Саинов занимал должность директора департамента обеспечения и документооборота МИД РК.