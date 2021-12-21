20:54 21.12.2021
В WhatsApp появится новая функция
Фото: pixabay
В мессенджере WhatsApp появятся уведомления о зашифрованных сообщениях и звонках, сообщает Zakon.kz.
Как указывают разработчики, дополнение напомнит пользователям, что общаться в мессенджере безопасно, передает WABetaInfo.
Во вкладке «Статус» и «Звонки» появятся сообщения «Ваши звонки защищены сквозным шифрованием» и «Ваш статус защищен сквозным шифрованием». Позже такая же подпись будет отображаться в разделе «Чаты».
В WhatsApp добавили, что чаты и звонки пользователей мессенджера зашифрованы. Доступ к ним не могут получить ни третьи лица, ни разработчики.