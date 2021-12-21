Цены на газ в Европе впервые превысили $2100 за тысячу кубометров

Данные торгов на Лондонской бирже ICE приводит РИА Новости.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2190,4 долларов за тыс. куб. м, или 187,47 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Таким образом, цена газа в Европе за день выросла уже более чем на 27%.

Ранее сообщалось, что российский газ перестал поступать в Германию по трубе «Ямал — Европа». Это произошло после того, как «Газпром» решил не резервировать мощности газопровода на сегодняшний день. Уточняется, что теперь газ должен идти в Польшу. В Кремле отрицают, что ситуация может быть связана с задержкой в выдаче сертификата «Северному потоку —2» немецким регулятором. Цена фьючерсов на газ на евробиржах на этом фоне превысила рекордную отметку в 2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.