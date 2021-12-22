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08:10 22.12.2021

Смертность от COVID-19 вновь пошла на спад в Казахстане

палата, статистика Фото: Zakon.kz
В РК зафиксировали уменьшение числа смертельных случаев от коронавирусной инфекции и пневмонии – если днем ранее от заболевания скончались 18 казахстанцев, то по данным на 22 декабря – восемь, передает Zakon.kz.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией на 22 декабря предоставили в Минздраве.

смертность

Фото: Минздрав РК

Лечение от КВИ продолжают получать 18 852 человека (16 365+ и 2487 КВИ-), из них в стационарах находятся 3207 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 645.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 273 пациента,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 72,

  • на аппарате ИВЛ – 61.

Как отмечается, первым компонентом на 22 декабря в стране провакцинировано 8 915 421 человек, вторым компонентом – 8 400 554 человека.

Елена Беляева
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