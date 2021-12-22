08:10 22.12.2021
Смертность от COVID-19 вновь пошла на спад в Казахстане
Фото: Zakon.kz
В РК зафиксировали уменьшение числа смертельных случаев от коронавирусной инфекции и пневмонии – если днем ранее от заболевания скончались 18 казахстанцев, то по данным на 22 декабря – восемь, передает Zakon.kz.
Лечение от КВИ продолжают получать 18 852 человека (16 365+ и 2487 КВИ-), из них в стационарах находятся 3207 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 645.
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией на 22 декабря предоставили в Минздраве.
Фото: Минздрав РК
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 273 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – 72,
на аппарате ИВЛ – 61.
Как отмечается, первым компонентом на 22 декабря в стране провакцинировано 8 915 421 человек, вторым компонентом – 8 400 554 человека.