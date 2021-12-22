Смертность от COVID-19 вновь пошла на спад в Казахстане

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией на 22 декабря предоставили в Минздраве. Фото: Минздрав РК

Лечение от КВИ продолжают получать 18 852 человека (16 365+ и 2487 КВИ-), из них в стационарах находятся 3207 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 645.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 273 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 72,

на аппарате ИВЛ – 61.

Как отмечается, первым компонентом на 22 декабря в стране провакцинировано 8 915 421 человек, вторым компонентом – 8 400 554 человека.