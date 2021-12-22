Более 300 тысяч казахстанцев ревакцинировались против коронавируса

По его словам, в мировом рейтинге по охвату вакцинацией против коронавируса двумя дозами Казахстан занимает 103-е место из 208 стран, а среди стран СНГ республика находится на втором месте с охватом вакцинацией 44,5% от численности населения.

Продолжается вакцинация населения против КВИ. Первым компонентом привито более 8,9 млн человек (охват подлежащего взрослого населения составил 78,3%), вторым компонентом – более 8,4 млн человек с охватом 73,8% от подлежащего взрослого населения. От численности населения охват первым компонентом составил 48,1%, вторым компонентом – 44,5%. И.о. министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев

По его данным, первым компонентом вакцины Comirnaty (Pfizer) на сегодняшний день вакцинировано 235 117 человек, в том числе 187 315 подростков и 47 786 беременных и кормящих женщин; вторым компонентом – 66 017 человек.

Вакцинация продолжается. Ревакцинацию получили 303 тыс. казахстанцев. Жандос Буркитбаев

Премьер-министр РК Аскар Мамин в связи с распространением в мире нового штамма коронавируса («омикрона») обратил особое внимание на необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, усиления контроля на государственной границе, сохранения масочного режима в помещениях и общественном транспорте, социальной дистанции, а также повышения темпов ревакцинации населения.