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Законодательство РК
10:00 22.12.2021

Пленарное заседание Мажилиса под председательством Нурлана Нигматулина – 22 декабря 2021 года

Мажилис Парламента РК Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание под председательством Нурлана Нигматулина, передает Zakon.kz.

Депутаты рассмотрят ряд вопросов.

Подготовят заключения по проектам законов РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях РК по вопросам связи», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования исполнительного производства», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности».

Рассмотрят проект закона РК«О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве».

Также рассмотрят изменения, внесенные Сенатом Парламента РК в проект закона Республики Казахстан «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан».

Анастасия Стативкина
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