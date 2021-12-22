Пленарное заседание Мажилиса под председательством Нурлана Нигматулина – 22 декабря 2021 года

Депутаты рассмотрят ряд вопросов.

Подготовят заключения по проектам законов РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях РК по вопросам связи», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования исполнительного производства», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности».

Рассмотрят проект закона РК«О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве».

Также рассмотрят изменения, внесенные Сенатом Парламента РК в проект закона Республики Казахстан «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан».