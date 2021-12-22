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10:21 22.12.2021

Необходима ускоренная модернизация мощностей топливно-энергетического комплекса — Мамин

аскар мамин, отрасль, модернизация, ускоренная Фото: primeminister.kz
На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы развития энергетической отрасли Казахстана, передает Zakon.kz.

В рамках национального проекта «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» большое внимание уделено развитию энергетической и нефтегазохимической отраслей.

По итогам 2021 года объем добычи нефти в стране составит 85,7 млн тонн. Для дальнейшего развития отрасли сегодня реализуются капиталоемкие проекты на месторождениях Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, в ближайшее время планируется разработка морских проектов Каламкас море и Хазар. Общая стоимость данных проектов превышает $51 млрд.

Продолжается активная работа по газификации страны. В текущем году реализовано свыше 140 проектов на сумму порядка 52 млрд тенге, было проложено около 1,8 тыс. км сетей. Обеспеченность населения газом на сегодняшний момент составляет свыше 10 млн человек (55,4%).

аскар мамин, отрасль, модернизация, ускоренная

Фото: primeminister.kz

Одним из важных направлений модернизации экономики является развитие нефтегазохимии. По итогам 2021 года объем производства нефтегазохимической продукции составит 190 тыс. тонн. В настоящее время в отрасли реализуются крупные проекты по производству полипропилена, полиэтилена и бутадиена на общую сумму свыше $11 млрд.

На сегодняшний день основное энергопроизводство страны осуществляется за счет угольной генерации (70%). Выработка электроэнергии от 134 объектов возобновляемых источников энергии составляет 3,3%, ее долю в общем объеме генерации планируется увеличить до 15% в 2030 году.

Для обеспечения стабильности энергетической системы Казахстана необходимы ускоренная модернизация и строительство новых мощностей топливно-энергетического комплекса.Премьер-министр РК Аскар Мамин

аскар мамин, отрасль, модернизация, ускоренная

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр поручил принять до конца текущего года актуализированную Концепцию развития топливно-энергетического комплекса до 2030 года, до 1 апреля 2022 года обеспечить выработку комплексного решения по вопросам газификации северных и восточных регионов страны.

Глава правительства дал поручение разработать механизмы финансирования модернизации и строительства новых электростанций, обеспечить реализацию проектов в сфере нефтегазохимии и активизировать работу по развитию «зеленой» энергетики.

Динара Халдарова
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