11:39 22.12.2021
Назван топ-10 лучших казахстанских боксеров-профессионалов
Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Сайт BoxRec.com, который ведет статистику выступлений профессиональных боксеров по всему миру, опубликовал рейтинг на текущий момент, сообщает Zakon.kz.
Возглавляет мировую классификацию, вне зависимости от весовых категорий, (pound-for-pound), мексиканец Сауль Альварес. В тройку лучших входят Теренс Кроуфорд (США) и Александр Усик (Украина).
Ранее входивший и даже возглавлявший этот рейтинг казахстанец Геннадий Головкин в этот раз отсутствует в списке сильнейших. Причина – долгое отсутствие на ринге. Вместо Головкина Жанибек Алимханулы стал новым лидером рейтинга лучших казахстанских боксеров по версии BoxRec.com.
Далее по списку идут: Канат Ислам, Руслан Мадиев, Батыр Джукембаев, Данияр Елеусинов, Али Ахмедов, Жан Кособуцкий, Айдос Ербосынулы, Садриддин Ахмедов, Талгат Шайкен.