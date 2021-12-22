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11:39 22.12.2021

Назван топ-10 лучших казахстанских боксеров-профессионалов

Бокс Рейтинг Топ-10 Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Сайт BoxRec.com, который ведет статистику выступлений профессиональных боксеров по всему миру, опубликовал рейтинг на текущий момент, сообщает Zakon.kz.

Возглавляет мировую классификацию, вне зависимости от весовых категорий, (pound-for-pound), мексиканец Сауль Альварес. В тройку лучших входят Теренс Кроуфорд (США) и Александр Усик (Украина).

Ранее входивший и даже возглавлявший этот рейтинг казахстанец Геннадий Головкин в этот раз отсутствует в списке сильнейших. Причина – долгое отсутствие на ринге. Вместо Головкина Жанибек Алимханулы стал новым лидером рейтинга лучших казахстанских боксеров по версии BoxRec.com.

Далее по списку идут: Канат Ислам, Руслан Мадиев, Батыр Джукембаев, Данияр Елеусинов, Али Ахмедов, Жан Кособуцкий, Айдос Ербосынулы, Садриддин Ахмедов, Талгат Шайкен.

Куандык Шынасилов
Ахмедов Али Ахмедов Садриддин Головкин Геннадий Елеусинов Данияр Ербосынулы Айдос Казахстан
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