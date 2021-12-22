Назван топ-10 лучших казахстанских боксеров-профессионалов

Возглавляет мировую классификацию, вне зависимости от весовых категорий, (pound-for-pound), мексиканец Сауль Альварес. В тройку лучших входят Теренс Кроуфорд (США) и Александр Усик (Украина).

Ранее входивший и даже возглавлявший этот рейтинг казахстанец Геннадий Головкин в этот раз отсутствует в списке сильнейших. Причина – долгое отсутствие на ринге. Вместо Головкина Жанибек Алимханулы стал новым лидером рейтинга лучших казахстанских боксеров по версии BoxRec.com.

Далее по списку идут: Канат Ислам, Руслан Мадиев, Батыр Джукембаев, Данияр Елеусинов, Али Ахмедов, Жан Кособуцкий, Айдос Ербосынулы, Садриддин Ахмедов, Талгат Шайкен.