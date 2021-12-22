Айжан Есмагамбетова обратилась к казахстанцам

Мы находимся в преддверии длительных выходных и праздников. Если в этот период каждый из нас не будет думать о том, что необходимо соблюдать давно известные меры профилактики, может возникнуть реализация пессимистичного сценария по коронавирусу. Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова

Избежать этого, по ее словам, можно в случае вакцинации против коронавируса, а также соблюдения мер профилактики: носить защитные медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и обрабатывать руки санитайзером.

Прежде чем идти на торжество, подумайте, а стоит ли оно того. Коронавирус все равно здесь. Сегодня мы видим, что вирус продолжает мутировать. Если каждый из нас будет задумываться перед тем, как идти на корпоратив, и даже идя на мероприятие, будет соблюдать защитные меры, я думаю, у нас будет возможность идти по реализации как минимум реалистичного сценария. Наша всеобщая задача – не допустить развития пессимистичного сценария. Глава Комитета санэпидконтроля

Она напомнила, что во многих странах мира наблюдается повторный рост заболеваемости КВИ, тогда как в Казахстане заболеваемость постепенно снижается.