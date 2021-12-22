Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:33 22.12.2021

Эпидситуация по коронавирусу стабилизировалась – Минздрав

КВИ, Covid-19, эпидситуация Фото: Zakon.kz/Михеев
В Казахстане в декабре месяце реализуется оптимистичный сценарий по коронавирусу – в настоящее время в среднем регистрируется 560 случаев в сутки. Об этом на заседании правительства заявил и.о. министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Жандос Буркитбаев отметил, что за последние две недели в Казахстане заболеваемость коронавирусом снизилась на 31%, а за последние четыре месяца – в 16 раз: с 56 120 случаев в неделю в августе до 3524 случаев в неделю в декабре.

Согласно прогнозу эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, в настоящее время в республике реализуется оптимистичный сценарий с регистрацией в декабре в среднем 560 случаев в сутки. В настоящее время в республике отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. И.о. министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев

Мадина Мамырханова
Минздрав РК Казахстан
В 2022 году вырастут платежи по ОСМС
21.12.2021
У жителей Алматы и столицы золотые слитки пользуются наибольшим спросом
21.12.2021
Метель, туман, гололед – прогноз погоды в Казахстане на 22 декабря
21.12.2021
Шпаргалка на Новый год: что нельзя дарить разным знакам зодиака
21.12.2021
В адрес президента продолжают поступать поздравления
21.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости