Эпидситуация по коронавирусу стабилизировалась – Минздрав

Жандос Буркитбаев отметил, что за последние две недели в Казахстане заболеваемость коронавирусом снизилась на 31%, а за последние четыре месяца – в 16 раз: с 56 120 случаев в неделю в августе до 3524 случаев в неделю в декабре.

Согласно прогнозу эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, в настоящее время в республике реализуется оптимистичный сценарий с регистрацией в декабре в среднем 560 случаев в сутки. В настоящее время в республике отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. И.о. министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев