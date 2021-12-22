09:33 22.12.2021
Эпидситуация по коронавирусу стабилизировалась – Минздрав
Фото: Zakon.kz/Михеев
В Казахстане в декабре месяце реализуется оптимистичный сценарий по коронавирусу – в настоящее время в среднем регистрируется 560 случаев в сутки. Об этом на заседании правительства заявил и.о. министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Жандос Буркитбаев отметил, что за последние две недели в Казахстане заболеваемость коронавирусом снизилась на 31%, а за последние четыре месяца – в 16 раз: с 56 120 случаев в неделю в августе до 3524 случаев в неделю в декабре.
Согласно прогнозу эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, в настоящее время в республике реализуется оптимистичный сценарий с регистрацией в декабре в среднем 560 случаев в сутки. В настоящее время в республике отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. И.о. министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев
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