Столица может снова оказаться в «желтой» зоне по КВИ

С 15 декабря столица находится в «зеленой» зоне согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации.

На сегодня по темпу развития коронавирусной инфекции город Нур-Султан имеет репродуктивное число Rt –0,993, то есть очень близко к 1,0, при превышении которого город перейдет в «желтую» зону. Репродуктивное число Rt является одним из критериев определения зон. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана

По информации Департамента санэпидконтроля, если сравнивать недельную заболеваемость, которая составляла, например, на 17 декабря 532 случая, на 18 декабря — 536, на 19 декабря — 521, на 20 декабря — 545 и на 21 декабря за неделю зарегистрировано 552 случая, то наблюдается рост заболеваемости, за счет которого растет Rt число.

Столица находилась в «зеленой» зоне 7 дней, после чего должны были быть введены дополнительные послабления.