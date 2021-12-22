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12:50 22.12.2021

Столица может снова оказаться в «желтой» зоне по КВИ

эпидситуация, столица Фото: Zakon.kz
Нур-Султан может снова попасть в «желтую» зону по коронавирусу, передает Zakon.kz.

С 15 декабря столица находится в «зеленой» зоне согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации.

На сегодня по темпу развития коронавирусной инфекции город Нур-Султан имеет репродуктивное число Rt –0,993, то есть очень близко к 1,0, при превышении которого город перейдет в «желтую» зону. Репродуктивное число Rt является одним из критериев определения зон. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана

По информации Департамента санэпидконтроля, если сравнивать недельную заболеваемость, которая составляла, например, на 17 декабря 532 случая, на 18 декабря — 536, на 19 декабря — 521, на 20 декабря — 545 и на 21 декабря за неделю зарегистрировано 552 случая, то наблюдается рост заболеваемости, за счет которого растет Rt число.

Столица находилась в «зеленой» зоне 7 дней, после чего должны были быть введены дополнительные послабления.

Однако, учитывая нестабильную ситуацию после праздников, планируется наблюдение за эпидситуацией еще пару дней. Если обращение с жалобами по коронавирусной инфекции не увеличится, то, соответственно, будут введены послабления. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана
Анастасия Стативкина
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