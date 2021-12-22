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13:24 22.12.2021

28-градусные морозы ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

рк, мороз, погода, прогноз, казгидромет Фото: pixabay
Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 23-25 декабря, передает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на севере страны снова ожидаются морозы.

Северо-западный циклон принес осадки и повышение температуры воздуха практически на всей территории Казахстана. Однако наслаждаться теплом казахстанцы будут недолго – с запада уже движется антициклон.РГП «Казгидромет»

Как отметили синоптики, понижение температуры воздуха ожидается на большей части республики.

На западе и севере страны столбики термометров в ночные часы опустятся до 20-28 градусов мороза.РГП «Казгидромет»

На южные области республики, согласно прогнозу, будет влиять циклон из районов Узбекистана.

Он хоть и принесет осадки, но в основном в виде дождя, и сохранит довольно высокие для декабря значения температуры.РГП «Казгидромет»
Динара Халдарова
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