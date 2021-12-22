13:24 22.12.2021
28-градусные морозы ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня
Фото: pixabay
Согласно прогнозу, на севере страны снова ожидаются морозы.
Северо-западный циклон принес осадки и повышение температуры воздуха практически на всей территории Казахстана. Однако наслаждаться теплом казахстанцы будут недолго – с запада уже движется антициклон.РГП «Казгидромет»
Как отметили синоптики, понижение температуры воздуха ожидается на большей части республики.
На западе и севере страны столбики термометров в ночные часы опустятся до 20-28 градусов мороза.РГП «Казгидромет»
На южные области республики, согласно прогнозу, будет влиять циклон из районов Узбекистана.
Он хоть и принесет осадки, но в основном в виде дождя, и сохранит довольно высокие для декабря значения температуры.РГП «Казгидромет»