Единый «черный список» финпирамид со странами ЕАЭС предлагает создать депутат

Обращаясь к Генеральному прокурору и председателю Агентства РК по регулированию финансового рынка, депутат завил, что настало время решительных мер по борьбе с финансовыми пирамидами. Со своей стороны мажилисмен выдвинул ряд предложений касательно сотрудничества в этом направлении в рамках ЕАЭС.

Для подготовки условий для создания общего финансового рынка ЕАЭС, совершенствования международных механизмов защиты прав потребителей финансовых услуг считаем необходимым инициировать комплексную правовую ревизию международной договорной базы стран-членов ЕАЭС, регулирующей взаимную помощь по уголовным делам на предмет ее адекватности при расследованиях кибер-преступности, мошенничества (интернет-мошенничества), деятельности финансовых пирамид трансграничного, международного характера. Также создать для стран-членов ЕАЭС единую методику включения в «черный список» недобросовестных финансовых организаций и организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. И создать единый для ЕАЭС «черный список» недобросовестных финансовых организаций и организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. Депутат Мажилиса Парламента РК Юрий Ли

По его словам, масштабы интернет-мошенничества в Казахстане поражают. Имеют место массовые случаи телефонного интернет-мошенничества, где злоумышленники, обманом похищая денежные средства либо выманивая у жертв персональные данные, банковскую тайну, безнаказанно действуют из-за рубежа, в частности, с территории России и Украины, что придает такой преступности трансграничный и международный характер.

Организованные колл-центры, занимающиеся международным телефонным мошенничеством, работают открыто, а хуже того, некоторые из них располагаются в местах лишения свободы или изоляторах временного содержания подследственных лиц. Похищенные средства уходят за рубеж на карт-счета в иностранных банках. Очевидно, что активная международная интеграция, информационная открытость Казахстана, технологический прогресс позволяют удаленно и легко создавать и масштабировать всевозможные мошеннические проекты из-за рубежа. Указанные процессы вкупе с низким уровнем финансовой, цифровой и потребительской культуры приводят к колоссальным потерям. Депутат Юрий Ли

При этом мажилисмен напомнил, что глава государства не раз акцентировал внимание на усиление борьбы с данными видами правонарушений. Генпрокуратура ранее сообщала о разработке проекта Дорожной карты по противодействию мошенничествам (и финансовым пирамидам) на 2022 год.

Но международное сотрудничество в целях реализации Дорожной карты сводилось к «продолжению работы по присоединению к Будапештской конвенции о компьютерных преступлениях от 23 ноября 2001 года».

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Между тем осенью 2019 года Высший Евразийский Экономический Совет принял решение об утверждении Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС.

В рамках Концепции предлагается повысить уровень доступности финуслуг гражданам государств-членов, а также обеспечить рост эффективности и конкуренции на этом рынке. Страны ЕАЭС уже подписали соглашение о порядке обмена кредитными историями в рамках ЕАЭС.

Общий финансовый рынок ЕАЭС только начал формироваться, а финансовые мошенники давно «пустили корни» на территории СНГ и штампуют всевозможные махинации. Разного калибра «лже-брокеры», финансовые пирамиды, «криптовалютные гуру», фейковые майнеры, «лже-букмекеры» активно орудуют в соцсетях и мессенджере Telegram, используя цифровые рекламные настройки, которые растворяют территориальные границы государств в виртуальном пространстве. Депутат Мажилиса Парламента РК Юрий Ли

Парламентарий справедливо задается вопросами: сколько обращений с начала пандемии поступило от казахстанцев и сколько уголовных дел возбуждено по таким обращениям правоохранительными органами Казахстана в связи с жалобами на интернет-мошенничество, телефонное мошенничество, финансовые пирамиды, где злоумышленники действовали вне территории Казахстана?

Интересует его и сумма ущерба и какое количество таких уголовных дел доведено до обвинительных приговоров судов, вступивших в законную силу, а также какая сумма ущерба возмещена пострадавшим и причины, препятствующие уголовному преследованию таких мошенников, находящихся вне территории Казахстана?

По мнению Ли, ответы на эти вопросы раскроют реальные масштабы проблемы, что необходимо для выработки современных и согласованных межгосударственных мер в целях создания общего финансового рынка.

Также он представил сравнительный анализ информационной профилактики мошеннических схем в Казахстане и России.

С 1 февраля 2021 года по 20 декабря 2021 года Центральный банк России включил в «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке» 3551 субъект, из них с признаками финансовой пирамиды 1010 организаций; с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг — 1097 организаций; с признаками нелегального кредитора — 1444 субъекта. Только за текущий месяц в этот список Центрбанк России внес 242 организации. За тот же период времени наше Агентство по финансовому регулированию включило в свой «Список организаций, имеющих признаки нелицензированной деятельности и финансовых пирамид» 121 организацию, из которых с признаками нелицензированного инвестиционного посредника — 65 субъектов; с признаками финансовой пирамиды — 56 субъектов. При этом 61 позиция, что составляет 50% от всех субъектов из казахстанского «черного списка», совпадает с российским «черным списком». То есть деятельность половины нелегальных финансовых организаций из нашего «черного списка» носит трансграничный, межгосударственный масштаб. Депутат Юрий Ли

В качестве примера депутат привел финансовую пирамиду «B2B Jewelry», имеющую украинское происхождение, которая активно работала в странах СНГ, в Казахстане от нее более 10 000 пострадавших.

Финансовая пирамида «FINIKO» работала из России по всему СНГ и Восточной Европе. Количество пострадавших казахстанцев до сих пор уточняется. Тысячи казахстанцев пострадали от пирамиды Questra World, созданной гражданами России, Кабо-Верде и Испании.