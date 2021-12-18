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Законодательство РК
12:33 18.12.2021

Задержаны еще два фигуранта по делу о финпирамиде, которую рекламировали звезды в Алматы

полиция, задержание Фото: Zakon.kz
Двух сотрудников Mudaraban Capital взяли под стражу по подозрению в организации финансовой пирамиды, передает Zakon.kz.
Это гр. Ж., 1988 года рождения, учредитель компании, и гр. Р., 1983 года рождения, занимавший должность председателя правления. Они оба задержаны в порядке ст. 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания ДП города Алматы. Замначальника ДП города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов

27 апреля 2021 года в Департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО «Astex.kz» и ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой (ст. 217 УК РК).

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В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностные лица указанных ТОО заключали с физическими и юридическими лицами договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 2 млрд тенге в ТОО «Astex.kz» от 162 вкладчиков поступали через другую компанию – ТОО «Mudaraban Capital».

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В настоящее время в совершении данного преступления изобличены восемь подозреваемых, шестеро из которых с санкции следственного суда взяты под стражу, один объявлен в розыск и еще один находится под домашним арестом.

Уголовное дело находится в производстве следователей Следственного управления ДП города Алматы.

Расследование продолжается.

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