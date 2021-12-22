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14:37 22.12.2021

ЧМ по шахматам пройдет на лучшем футбольном стадионе Польши

Шахматы FIDE ЧМ-2021 Фото: Instagram/bibisarachess
25 декабря в Варшаве стартует Чемпионат мира-2021 по рапиду и блицу, сообщает Zakon.kz.

Все сильнейшие шахматисты мира участвуют в мировом первенстве ФИДЕ по рапиду и блицу. На данный момент почти 200 участников зарегистрировались на турнир, который пройдет на PGE Narodowy, самой современной и крупнейшей футбольной арене в Польше. 

Стадион ЧМ Шахматы

Фото: Instagram/pgenarodowy

Список участников данных соревнований у мужчин возглавляют пятикратный чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия) и претендент-2021 года Ян Непомнящий. В женской части турнира самые рейтинговые игроки, это россиянки Александра Горячкина, Александра Костенюк и Валентина Гунина (все CFR).

Честь Казахстана на мировом первенстве будут защищать Ринат Джумабаев, Бибисара Асаубаева, Жансая Абдумалик, Лия Курмангалиева, Асель Серикбай, Меруерт Камалиденова и Назерке Нургали.

Куандык Шынасилов
Россия Абдумалик Жансая Норвегия Польша
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