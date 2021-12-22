15:47 22.12.2021
Еще одно авианаправление планируют открыть для казахстанцев
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.
С 30 декабря авиакомпания SCAT планирует возобновить рейсы по маршруту Алматы – Фукуок с частотой один раз в неделю по четвергам на воздушном судне типа Б-757.Пресс-служба МИИР РК
Возобновление авиасообщения разрешено в соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 14 декабря 2021 года.
В ведомстве отметили, что дальнейшее увеличение рейсов будет зависеть от эпидемиологической ситуации и соответствующих решений МВК.
Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.Пресс-служба МИИР РК