Еще одно авианаправление планируют открыть для казахстанцев

Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

С 30 декабря авиакомпания SCAT планирует возобновить рейсы по маршруту Алматы – Фукуок с частотой один раз в неделю по четвергам на воздушном судне типа Б-757. Пресс-служба МИИР РК

Возобновление авиасообщения разрешено в соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 14 декабря 2021 года.

В ведомстве отметили, что дальнейшее увеличение рейсов будет зависеть от эпидемиологической ситуации и соответствующих решений МВК.