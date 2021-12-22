16:14 22.12.2021
Жилье за 162 млн тенге купили в Казахстане за счет пенсионных накоплений
Фото: Zakon.kz
Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК рассказала, какое жилье смогли выкупить казахстанцы после того, как им разрешили использовать часть пенсионных накоплений, передает корреспондент Zakon.kz.
Ляззат Ибрагимова сообщила, что после того, как казахстанцам разрешили использовать часть пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, количество сделок по купле-продаже недвижимости в 2021 году значительно выросло по сравнению с показателями 2020 года.
179 192 сделки на сегодняшнее утро было проведено без ипотеки, это был просто полный выкуп жилья. Самая крупная сделка по приобретению жилья с использованием пенсионных накоплений была на сумму 162,4 млн тенге, то есть это все-таки жилье премиум-класса. А самая маленькая сделка в этом сегменте прошла на сумму около 1 млн тенге, возможно, это была сделка в сельской местности или где-то в райцентре. Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова
При этом она отметила, что рост цен на недвижимость происходит не только в Казахстане, но и во многих странах мира, и говорить, что на это влияет только возможность использовать пенсионные накопления, нельзя. На цены, по ее словам, также влияют инфляционные процессы и удорожание строительных материалов.