Жилье за 162 млн тенге купили в Казахстане за счет пенсионных накоплений

Ляззат Ибрагимова сообщила, что после того, как казахстанцам разрешили использовать часть пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, количество сделок по купле-продаже недвижимости в 2021 году значительно выросло по сравнению с показателями 2020 года.

179 192 сделки на сегодняшнее утро было проведено без ипотеки, это был просто полный выкуп жилья. Самая крупная сделка по приобретению жилья с использованием пенсионных накоплений была на сумму 162,4 млн тенге, то есть это все-таки жилье премиум-класса. А самая маленькая сделка в этом сегменте прошла на сумму около 1 млн тенге, возможно, это была сделка в сельской местности или где-то в райцентре. Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова

При этом она отметила, что рост цен на недвижимость происходит не только в Казахстане, но и во многих странах мира, и говорить, что на это влияет только возможность использовать пенсионные накопления, нельзя. На цены, по ее словам, также влияют инфляционные процессы и удорожание строительных материалов.