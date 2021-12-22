Казахстанские каратисты завоевали четыре медали на Чемпионате Азии

К этому часу хозяева соревнований положили в копилку сборной Казахстана четыре медали разного достоинства. Наград высшей пробы удостоились Молдир Жанбырбай и Андрей Актауов, передает olympic.kz.

Молдир стала чемпионкой Азии в весовой категории до 50 килограммов, обыграв в финале представителя Филиппин – Джуну Цуки. Андрей Актауов стал лучшим каратистом в весе до 55 килограммов. В решающем схватке он выиграл у Барги Ясира из Саудовской Аравии.

Фото: olympic.kz

Медалью серебряного качества удостоилась Софья Берульцева, которая в финальном поединке весовой категории свыше 68 килограммов уступила японке Юдзуки Саваи.

А в командных соревнованиях казахстанские каратистки стали бронзовыми призерами, обыграв спортсменок из Ирана.