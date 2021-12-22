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17:07 22.12.2021

Казахстанские каратисты завоевали четыре медали на Чемпионате Азии

Каратэ ЧА Победа Фото: olympic.kz
В Алматы проходит азиатское первенство по каратэ среди мужчин и женщин, сообщает Zakon.kz.

К этому часу хозяева соревнований положили в копилку сборной Казахстана четыре медали разного достоинства. Наград высшей пробы удостоились Молдир Жанбырбай и Андрей Актауов, передает olympic.kz.

Молдир стала чемпионкой Азии в весовой категории до 50 килограммов, обыграв в финале представителя Филиппин – Джуну Цуки. Андрей Актауов стал лучшим каратистом в весе до 55 килограммов. В решающем схватке он выиграл у Барги Ясира из Саудовской Аравии. 

ЧА Каратэ Серебро

Фото: olympic.kz

Медалью серебряного качества удостоилась Софья Берульцева, которая в финальном поединке весовой категории свыше 68 килограммов уступила японке Юдзуки Саваи.

А в командных соревнованиях казахстанские каратистки стали бронзовыми призерами, обыграв спортсменок из Ирана. 

Куандык Шынасилов
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