17:06 22.12.2021
Пожар произошел на электрической подстанции в Костанайской области
Фото: ДЧС Костанайской области
22 декабря утром в Аулиекольском районе произошел пожар на электрической подстанции, передает Zakon.kz.
На месте был развернут оперативный штаб, который следил за обстановкой на пожаре.
Горело трансформаторное масло. Огонь распространился на площади 70 м2 и представлял угрозу для близ стоящих трансформаторов. Всего в ликвидации огня участвовали два пожарных поезда со станции Тобол и п. Кушмурун и 2 ед. пожарной техники АЦ-40, 1 ед. Камаз с песком, а также 40 человек личного состава. ДЧС Костанайской области
Фото: ДЧС Костанайской области
Причину пожара выясняют специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС.
По информации ДЧС, люди не пострадали. Ликвидация возгорания в 12:49.