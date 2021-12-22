Пожар произошел на электрической подстанции в Костанайской области

На месте был развернут оперативный штаб, который следил за обстановкой на пожаре.

Горело трансформаторное масло. Огонь распространился на площади 70 м2 и представлял угрозу для близ стоящих трансформаторов. Всего в ликвидации огня участвовали два пожарных поезда со станции Тобол и п. Кушмурун и 2 ед. пожарной техники АЦ-40, 1 ед. Камаз с песком, а также 40 человек личного состава. ДЧС Костанайской области

Фото: ДЧС Костанайской области

Причину пожара выясняют специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС.

По информации ДЧС, люди не пострадали. Ликвидация возгорания в 12:49.