Общество

Выяснились подробности аварии на электрической подстанции в пригороде Актау

Горящее здание, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 05:40 Фото: стопкадр видео
2 декабря в Instagram появилось видео аварии на электрической подстанции в пригороде Актау. Подробности происшествия раскрыли в пресс-службе ДЧС Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

По данным Lada.kz, на кадрах видео заметно, как искрится труба и над ней поднимаются столбы густого дыма.

В пресс-службе ведомства сообщили о том, что на место происшествия силы и средства ДЧС не привлекались, но во время мониторинга социальной сети обнаружили видеоматериал, на котором запечатлено возгорание надземной трубы в пригороде Актау.

На место направили сотрудника департамента для выяснения обстоятельств.

"В ходе выяснения обстоятельств, со слов директора ТОО "Индустриальный парк Мангистау" установлено, что около 12:00 часов в распределительной подстанции произошло аварийное отключение электроэнергии. Из-за этого, в результате восстановительных работ на электрической подстанции произошло внезапное замыкание электрических проводов", – сообщили в ДЧС региона.

По данным спасателей, жертв и пострадавших нет. Деятельность ТОО "ИПМ" не приостановлена, действует в штатном режиме.

Ранее в службу 112 поступило сообщение о задымлении в частном детском саду Кокшетау.

Аксинья Титова
