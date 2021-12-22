Педофилам хотят запретить приближаться к школам и детсадам в Казахстане

Мы выбрали сервисную модель. Полагаем, после проведения определенных конкурсных процедур эти браслеты с учетом их технического обслуживания и интернет-соединения брать в аренду. На следующий год запланирована аренда порядка 2,5 тыс. электронных браслетов. Жанат Ешмагамбетов

В первую очередь, по его словам, эти средства будут применяться к лицам, находящимся на пробационном контроле, и тем, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Таких у нас порядка 330 лиц. Браслеты нам позволят в реальном времени видеть, где находится этот гражданин, выполняет ли он условия, которые прописаны судом. Эти условия у всех индивидуальны. Например, по решению суда может быть установлен запрет покидать в ночное время жилье, запрет на посещение увеселительных заведений, запрет приближаться к школьным и дошкольным учреждениям. Жанат Ешмагамбетов

По его мнению, применение электронных средств слежения позволит сотрудникам определять, кто и где находится, и фиксировать случаи нарушения условий суда.