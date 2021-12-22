Как перевести деньги из ЕНПФ на депозит «Отбасы банка»

Ляззат Ибрагимова остановилась на основных изменениях и дополнениях в «Правила использования единовременных пенсионных выплат».

Сейчас появилась возможность пополнять за счет вкладов депозиты в жилищно-строительные сбережения. Чтобы воспользоваться этой опцией, нужно сделать несколько шагов. Все делается в режиме онлайн. Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова

Для перевода своих накоплений в «Отбасы банк», по ее словам, необходимо открыть платформу www.enpf-otbasy.kz с помощью ЭЦП.

Далее в личном кабинете необходимо проверить наличие действующего депозита и специального счета.

Если есть депозит, но нет спецсчета, то его необходимо открыть и подписать заявление. Система автоматически откроет его. Если нет действующего депозита, то его нужно открыть в «Отбасы банке» заранее онлайн, заказав видеозвонок через наш сайт. Когда все эти действия выполнены, то на портале будет сформирована и отправлена заявка. В течение пяти рабочих дней ЕНПФ рассматривает эту заявку и направляет деньги на ваш спецсчет. Ляззат Ибрагимова

После поступления средств из ЕНПФ, посоветовала спикер, необходимо снова зайти в личный кабинет и уже там выбрать тот вклад, который вы хотите пополнить, и тогда деньги будут зачислены на ваш депозит.

На депозиты распространяются все стандартные условия нашей системы. Во-первых, начисляется ставка вознаграждения 2% годовых и, во-вторых, начисляется премия государства в размере 20%. Жилье приобрести необходимо будет в течение трех лет для того, чтобы этот депозит пополнять еще дополнительно, взяв жилищный промежуточный или предварительный заем. Если клиенты банка не будут использовать свои пенсионные излишки в этот указанный период, то они вернутся назад в ЕНПФ и снова станут вашими пенсионными накоплениями. Глава «Отбасы банка»

На сайте www.enpf-otbasy.kz появилась также опция приобретения земельного участка.