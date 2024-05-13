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Как повысить шансы на участие в новой жилищной программе, рассказали в "Отбасы банке"

Отбасы банк, Казахстан, жилищная программа , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 14:30 Фото: pixabay
Председатель правления АО "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК 13 мая рассказала, как принимается решение при выдаче ипотеки и кто из заявителей имеет больше шансов получить одобрение, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ибрагимова отметила, что оценку платежеспособности в "Отбасы банке" делает скоринговая модель. По ее словам, эта работа проводится без человеческого участия и именно там ведется расчет баллов.

"Самое главное, чтобы в момент подачи заявления в тот день, когда у заявителя идет оценка платежеспособности, чтобы у него не было просроченных кредитов в других банках. Как показывает наш опыт, если он погасил долги, например, в декабре, то уже в апреле у него будет больше шансов получить положительное решение. Чем больше этот срок после того, как он погасил просрочку, тем больше баллов начисляется. Были у нас заявители, которые погасили долги, допустим, в пятницу, и в понедельник пришли, тогда шансов меньше", – пояснила она.

Многое, по ее словам, зависит и от суммы просрочки.

"Бывает просрочка 20 тысяч тенге, бывает просрочка 2,5 млн тенге. Все это модель сама считает, и, соответственно, выдает результат. Поэтому мы наших заемщиков всегда просим подготовиться к участию в различных госпрограммах. Первое, это погасить проблемную задолженность и все просрочки других банков второго уровня. Но он должен понимать, что сумма платежа перед другим банком будет вычтена из его ежемесячного дохода. В целом, понятия "черный список" как такового нет у нас в банке, просто есть возможность через соответствующие информационные системы увидеть, как он оплачивает платежи в других банках и, соответственно, его дисциплину кредитную, его поведение. Это тоже влияет на принятие окончательного решения", – резюмировала Ляззат Ибрагимова.

Ранее она объяснила, почему не всем казахстанцам, подавшим заявки по новой ипотечной программе "Наурыз", дали одобрение.

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