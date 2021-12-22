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19:42 22.12.2021

Сагинтаев вручил ключи от квартир представителям рабочей молодежи

аким, вручение ключей Фото: пресс-служба акимата Алматы
В честь 30-летия Независимости, в преддверии Нового года аким Алматы поздравил новоселов, ставших обладателями арендного жилья, построенного по программе «Нұрлы Жер», передает Zakon.kz.

Сегодня в рамках государственной программы «Нұрлы Жер» для работающей молодежи до 29 лет предоставляется 1050 арендных квартир сроком на пять лет.

Еще 441 квартира распределена по программам «Бақытты Отбасы» и «Шаңырақ» на условиях льготного кредитования среди многодетных, неполных и семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Квартиры расположены в домах, построенных по программе «Нұрлы Жер», в ЖК «Алма Сити 5» Наурызбайского района и ЖК «Мадениет» Алатауского района.

новоселы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Аким Алматы подчеркнул, что поддержка работающей молодежи осуществляется по поручению Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, по чьей инициативе с 2019 года реализуется программа предоставления арендного жилья «Нұрлы Жер».

получение ключей

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Поддержка молодежи, которая вносит свой вклад в развитие города, является нашей важнейшей задачей. Благодаря государственным и городским программам тысячи горожан обретают доступное жилье.отметил Сагинтаев, поздравив новоселов с 30-летием Независимости страны и наступающим Новым годом.

Вместе с тем по городской программе «Алматы жастары» второй год подряд выделяется по тысяче льготных займов для приобретения жилья. Процентная ставка — 5%, срок кредита — 25 лет. В этом году сумма займа выросла до 18 млн тг.

получение квартир

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, в канун Дня Независимости из коммунального жилищного фонда города распределено 211 квартир для социально уязвимых слоев населения, состоящих в очереди. Жилье расположено в ЖК «Мадениет» Алатауского района, построенном в рамках государственной программы «Нұрлы Жер».

получение ключей

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В целом, по предварительным расчетам, в уходящем году 5400 жителей Алматы обретут жилье. С начала года жильем обеспечены 3903 человека. В том числе по республиканской программе «Бақытты Отбасы» («2-10-20») выдан 441 кредитный заем, по республиканской программе «Шаңырақ» («5-10-20») — 2146 кредитных займов.

По городской программе льготного кредитования «Алматы Жастары» на сегодня выдано 973 кредитных займа. Из коммунального жилищного фонда выделены 343 квартиры.

Анастасия Московчук
30 лет Независимости Казахстана Сагинтаев Бакытжан Алматы
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