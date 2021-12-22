Сагинтаев вручил ключи от квартир представителям рабочей молодежи

Сегодня в рамках государственной программы «Нұрлы Жер» для работающей молодежи до 29 лет предоставляется 1050 арендных квартир сроком на пять лет.

Еще 441 квартира распределена по программам «Бақытты Отбасы» и «Шаңырақ» на условиях льготного кредитования среди многодетных, неполных и семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Квартиры расположены в домах, построенных по программе «Нұрлы Жер», в ЖК «Алма Сити 5» Наурызбайского района и ЖК «Мадениет» Алатауского района.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Аким Алматы подчеркнул, что поддержка работающей молодежи осуществляется по поручению Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, по чьей инициативе с 2019 года реализуется программа предоставления арендного жилья «Нұрлы Жер».

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Поддержка молодежи, которая вносит свой вклад в развитие города, является нашей важнейшей задачей. Благодаря государственным и городским программам тысячи горожан обретают доступное жилье. отметил Сагинтаев, поздравив новоселов с 30-летием Независимости страны и наступающим Новым годом.

Вместе с тем по городской программе «Алматы жастары» второй год подряд выделяется по тысяче льготных займов для приобретения жилья. Процентная ставка — 5%, срок кредита — 25 лет. В этом году сумма займа выросла до 18 млн тг.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, в канун Дня Независимости из коммунального жилищного фонда города распределено 211 квартир для социально уязвимых слоев населения, состоящих в очереди. Жилье расположено в ЖК «Мадениет» Алатауского района, построенном в рамках государственной программы «Нұрлы Жер».

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В целом, по предварительным расчетам, в уходящем году 5400 жителей Алматы обретут жилье. С начала года жильем обеспечены 3903 человека. В том числе по республиканской программе «Бақытты Отбасы» («2-10-20») выдан 441 кредитный заем, по республиканской программе «Шаңырақ» («5-10-20») — 2146 кредитных займов.

По городской программе льготного кредитования «Алматы Жастары» на сегодня выдано 973 кредитных займа. Из коммунального жилищного фонда выделены 343 квартиры.