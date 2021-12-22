Астрологи советуют встречать новый год в одежде спокойного тона

Как отмечают астрологи, особенно благоприятен год для тех, кто родился под знаком Тигра: таким людям тем более стоит ждать изменений, оптимистичных вестей и активной работы, сообщает РИА Новости .

Что надеть и как украсить дом

При подготовке к празднику многие учитывают «предпочтения» символа года и готовят специальные блюда, надевают одежду под стать и определенным образом украшают дом.

Астрологи советуют выбрать для новогодней ночи цветовую палитру из голубых, синих, бирюзовых, желтых, золотых, серебристых, зеленых и коричневых оттенков.

По китайскому календарю цвета подбирают в зависимости от планет, которые покровительствуют символу года. У Тигра это Юпитер. Хищник любит лаконичность, поэтому следует отдать предпочтение естественности и спокойным тонам, избегая слишком ярких, кислотных красок.

В декоре дома следует ориентироваться на минимализм. Украшения на елку лучше вешать одинаковые, желательно геометрической формы. Чем минималистичнее получится новогоднее дерево, тем лучше. Можно добавить бусы и одноцветную гирлянду с желтыми огоньками.

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Для помещения подойдут новогодние венки, композиции из елочных игрушек, фонариками и бантами. Новогодний стол украсят свечи, хвойные ветки, шишки, ленты. Главное правило здесь — все украшения должны быть ниже уровня глаз, чтобы не мешать общаться с теми, кто сидит напротив.

Для Тигра важны элегантность и минимализм в отношении цветовой гаммы, но фасон платья, категорию одежды (брюки, юбки, комбинезоны и т. д.) можно выбирать свободно. Не следует пренебрегать украшениями, лаконичные аксессуары всегда будут к месту.

Мужчине можно отдать предпочтение классическим, сдержанным цветам: коричневому, пепельному, серому, черному. Лучше отказаться от повседневной одежды — футболок, джинсов — и выбрать строгий костюм. Как вариант — сочетать брюки с однотонной рубашкой, с пуловером или уютным свитером крупной вязки. Добавить яркий акцент помогут галстук или бабочка.

Женщины могут не бояться объемного декора, пышных рукавов и даже кринолиновых юбок. Платья могут быть из традиционных вечерних материалов — бархата, органзы, ламе, а декор — из люрекса, страз, бусин, бисера, пайеток и даже перьев.

При этом лучше, если вещи все-таки будут однотонными, а не разноцветными. Не стоит облачаться в «тигровую шкуру» — одежду с полосатым принтом лучше отложить.

Что приготовить

Лучше избегать дичи и приготовить курицу. Не рекомендуется подавать острые сыры, корейские закуски, запеченную рыбу.

Помимо традиционных салатов и закусок можно пожарить шашлык или приготовить курицу на гриле, собрать мясную тарелку, жаркое из свинины, говядину в томатном соусе, запечь утку.