Глава ВОЗ: COVID-19 унес больше жизней в 2021 году, чем ВИЧ, малярия и туберкулез

Глава ВОЗ подвел итоги 2021 года и подчеркнул, что уходящий год дал много оснований для надежды.

По его словам, наука дала эту надежду в виде вакцин, которые спасли много жизней.

С другой стороны, нет никаких сомнений в том, что несправедливое распределение этих вакцин унесло много жизней. 2021 год был годом, когда мы потеряли 3,5 миллиона человек из-за COVID19, – это больше смертей, чем от ВИЧ, малярии и туберкулеза, вместе взятых, в 2020 году. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он напомнил, что коронавирусная инфекция продолжает уносить около 50 тысяч жизней каждую неделю. По мнению Гебрейесуса, глобальным приоритетом должна быть поддержка всех стран в достижении целевого показателя вакцинированного населения в 70%.