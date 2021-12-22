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21:31 22.12.2021

Глава ВОЗ: COVID-19 унес больше жизней в 2021 году, чем ВИЧ, малярия и туберкулез

коронавирус, статистика Фото: pixabay
В 2021 году умерли 3,5 млн человек. Коронавирусная инфекция продолжает уносить около 50 тысяч жизней каждую неделю. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Zakon.kz.

Глава ВОЗ подвел итоги 2021 года и подчеркнул, что уходящий год дал много оснований для надежды.

По его словам, наука дала эту надежду в виде вакцин, которые спасли много жизней.

С другой стороны, нет никаких сомнений в том, что несправедливое распределение этих вакцин унесло много жизней. 2021 год был годом, когда мы потеряли 3,5 миллиона человек из-за COVID19, – это больше смертей, чем от ВИЧ, малярии и туберкулеза, вместе взятых, в 2020 году.Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он напомнил, что коронавирусная инфекция продолжает уносить около 50 тысяч жизней каждую неделю. По мнению Гебрейесуса, глобальным приоритетом должна быть поддержка всех стран в достижении целевого показателя вакцинированного населения в 70%.

Данияр Кунафин
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