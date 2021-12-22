Казахстанка в одиночку прошла от Мексики до Канады

Путь от Мексики до Канады считается одним из самых длинных и опасных в мире. В среднем путешественники преодолевают его за полгода, у Айгерим ушло на это 4,5 месяца, сообщает Первый канал Евразия.

На подготовку ушло почти два года. Девушка купила снаряжение, читала отзывы и рассчитывала вес. Палатку, спальный мешок, карематы, еду и воду Айгерим несла на себе.

До конечной точки чаще всего доходит только треть всех участников, так как путь достаточно сложный. Путешественники преодолевают горные перевалы, броды, идут под палящим солнцем и дождем. Они могут остаться без запасов еды и воды.

Но, по словам Айгерим, это не самое страшное. Опаснее всего, когда на пути встречаются дикие животные.

Встретилась с черным медведем, это было в Вашингтоне. Он тоже шел по тропе навстречу. Он меня, видать, не слышал, потому что в двух метрах от меня остановился. Он быстро убегает в сторонку, встает на задние лапы и смотрит, что я делаю. Я стою и не показываю никакой агрессии в его сторону. Он ушел дальше. Путешественница Айгерим Алимова

Пока путешествие для Айгерим только увлечение, но она планирует превратить его в дело жизни. В будущем собирается пройти и другие известные туристические маршруты.