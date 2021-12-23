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08:00 23.12.2021

В Казахстане продолжился рост числа выявленных случаев коронавируса

перчатки, данные, Минздрав Фото: Zakon.kz
За сутки в стране зарегистрировано 477 новых случаев COVID-19, что на 61 больше, чем днем ранее. Меньше всего случаев заболевания выявили в четырех областях – Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской, передает Zakon.kz.

Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 декабря в Казахстане предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 85,

  • в Алматы – 37,

  • в Шымкенте – 9,

  • в Акмолинской области – 43,

  • в Актюбинской области – 3,

  • в Алматинской области – 16,

  • в Атырауской области – 8,

  • в ВКО – 27,

  • в Жамбылской области – 3,

  • в ЗКО – 17,

  • в Карагандинской области – 45,

  • в Костанайской области – 51,

  • в Кызылординской области – 3,

  • в Мангистауской области – 2,

  • в Павлодарской области – 51,

  • в СКО – 74,

  • в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 984 556 случаев.

588 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

  • в Нур-Султане – 77,

  • в Алматы – 0,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 64,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 52,

  • в Атырауской области – 3,

  • в ВКО – 29,

  • в Жамбылской области – 14,

  • в ЗКО – 18,

  • в Карагандинской области – 121,

  • в Костанайской области – 64,

  • в Кызылординской области – 8,

  • в Мангистауской области – 3,

  • в Павлодарской области – 36,

  • в СКО – 92,

  • в Туркестанской области – 7.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 955 360 человек.

Елена Беляева
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