В Казахстане продолжился рост числа выявленных случаев коронавируса
Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 декабря в Казахстане предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 85,
в Алматы – 37,
в Шымкенте – 9,
в Акмолинской области – 43,
в Актюбинской области – 3,
в Алматинской области – 16,
в Атырауской области – 8,
в ВКО – 27,
в Жамбылской области – 3,
в ЗКО – 17,
в Карагандинской области – 45,
в Костанайской области – 51,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 51,
в СКО – 74,
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране подтверждено 984 556 случаев.
588 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
в Нур-Султане – 77,
в Алматы – 0,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 64,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 52,
в Атырауской области – 3,
в ВКО – 29,
в Жамбылской области – 14,
в ЗКО – 18,
в Карагандинской области – 121,
в Костанайской области – 64,
в Кызылординской области – 8,
в Мангистауской области – 3,
в Павлодарской области – 36,
в СКО – 92,
в Туркестанской области – 7.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 955 360 человек.