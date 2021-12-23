В Казахстане продолжился рост числа выявленных случаев коронавируса

Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 декабря в Казахстане предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 85,

в Алматы – 37,

в Шымкенте – 9,

в Акмолинской области – 43,

в Актюбинской области – 3,

в Алматинской области – 16,

в Атырауской области – 8,

в ВКО – 27,

в Жамбылской области – 3,

в ЗКО – 17,

в Карагандинской области – 45,

в Костанайской области – 51,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 51,

в СКО – 74,

в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 984 556 случаев.

588 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

в Нур-Султане – 77,

в Алматы – 0,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 64,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 52,

в Атырауской области – 3,

в ВКО – 29,

в Жамбылской области – 14,

в ЗКО – 18,

в Карагандинской области – 121,

в Костанайской области – 64,

в Кызылординской области – 8,

в Мангистауской области – 3,

в Павлодарской области – 36,

в СКО – 92,

в Туркестанской области – 7.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 955 360 человек.