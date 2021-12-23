Новогодний эксперимент: пожарные ВКО «взорвали» манекен

Основу петард представляют взрывоопасные смеси горючих веществ и окислителей. Поэтому эта продукция требует особого внимания при обращении. Большинство пиротехнических изделий имеет длинный тонкий фитиль, который горит со скоростью 3-5 мм/с. Радиус опасной зоны – 60 м, опасны и так называемые «бомбочки» и бенгальские огни, температура стержня достигает до двух тысяч градусов, особенно опасно, если попадают искры на ковер, это мы тоже наглядно показали в эксперименте. Пресс-служба ДЧС ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Отмечается, что опаснее всего при пожаре едкий дым, именно он приводит к несчастным случаям и трагедиям.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Спасатели ДЧС ВКО в целях безопасности советуют при эксплуатации пиротехники соблюдать следующие правила:

Изучать инструкцию.

Ни в коем случае не продавать фейерверки детям.

Правильно выбрать место для фейерверка. Это должна быть большая открытая площадка или поляна, свободная от деревьев. В радиусе 50 м не должно быть сооружений, стоянок, зданий и других пожароопасных объектов. Зрителей ставьте подальше — не меньше чем за 35-50 м от пусковой площадки.

Фейерверки запрещено использовать внутри здания и в помещении, особенно если там люди.

Запрещено запускать фейерверк и при сильном ветре.

Категорически запрещается бросать петарды в людей, животных, в автомобили.

Нельзя наклоняться над салютом при поджигании фитиля.

Несработавшие элементы и изделия залейте водой.

Фото: Пресс-служба ДЧС ВКО

Чтобы не допустить трагедий, специалисты ДЧС ВКО совместно с сотрудниками Департамента полиции проводят профилактические рейды на рынках области. Нарушителей, реализующих пиротехнику без разрешительных документов, привлекают к административной ответственности согласно Кодексу РК «Об административных правонарушениях» по статьям 196 и 483.

В регионе спасателями и полицейскими проведено более 50 рейдов, изъято 73 единицы контрафактной продукции.