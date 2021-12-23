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10:34 23.12.2021

Около 100 ДТП произошло в Нур-Султане за сутки

снегопад, ДТП, полиция, статистика Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане из-за ухудшения погодных условий за сутки зарегистрировано 93 ДТП, передает Zakon.kz.

В связи с этим столичные полицейские обратились к водителям с просьбой «быть максимально внимательными и осторожными во время движения, не отвлекаться на различные гаджеты, в том числе сотовые телефоны».

На улицах столицы уборка снега организована в круглосуточном режиме. Призываем водителей быть аккуратнее и не парковать машины вдоль проезжей части, не препятствовать движению общественного транспорта и не мешать работе снегоуборочной техники.Пресс-служба ДП Нур-Султана

Наиболее опасным для водителей является мокрый асфальт.

Дорожное полотно скользкое, к тому же образовались наледи. Эти условия в совокупности способствуют увеличению тормозного пути транспортных средств. В целях безопасного движения на дорогах столичные полицейские рекомендуют владельцам автотранспортных средств неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования.Пресс-служба ДП Нур-Султана

Также необходимо быть предельно внимательными и пешеходам, переходящим проезжую часть или двигающимся вдоль проезжей части.

Ранее в РГП «Казгидромет» сообщили, что 23 декабря в Казахстане ожидаются дождь, снег и гололед.

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