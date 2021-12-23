Итоги проекта «Джамп Роуп» подвели в Алматы

Главная цель проекта – заинтересовать детей школьного возраста новым видом спорта, спортивной скакалкой.

Фото: «Спорттык Алматы»

Вот уже второй год ученики как начальных, так и старших классов южной столицы осваивают спортивную скакалку. Все это стало возможным благодаря авторам проекта – программе «Спорттык Алматы» и акимату города.

Для занятий Джамп Роуп мы используем специальную бисерную скакалку. За счет длинных ручек она идеально подходит для выполнения различных прыжков и трюков. В школах сразу оценили преимущества такого спортивного инвентаря. Школьники говорят, что на наших скакалках прыгать намного удобнее. На время проекта мы обеспечивали учебные заведения бисерными скакалками бесплатно. Второй год проводим обучение тренеров и привлекаем к проекту новые школы. Хочу отметить, что в этом большая заслуга автора курса Альфии Кальмаганбетовой, всей команды «Спорттык Алматы» и городского акимата, который оказал нам большую поддержку по реализации проекта. Руководитель программы «Спорттык Алматы» Ержан Мухаманов

Фото: «Спорттык Алматы»

Упражнения со спортивной скакалкой сразу привлекли интерес учеников школ. На тренировках дети осваивают новые приемы. Прыжки на скорость, крест и солдатик – эти упражнения сейчас знает каждый участник проекта.

Когда мы начали проводить занятия по спортивной скакалке, то сразу получили отклик от учеников нашей школы. Детям это интересно, они усердно тренируются, изучают новые элементы и участвуют в школьных соревнованиях. После турниров лучших награждают медалями и дипломами. Всем остальным участникам выдают сертификаты, и это тоже правильно, ведь они освоили новый вид спорта. Приятно видеть радость в глазах своих воспитанников во время церемонии награждения. Эти маленькие победы дают им большой стимул для дальнейших занятий спортом. Учитель физической культуры школы №177 Ахметкалиева Асем Менгажиновна

Фото: «Спорттык Алматы»

Как сообщают организаторы, только в этом году в проекте приняли участие 46 956 учеников из более 100 школ города. Всего с начала учебного года в школах Алматы было проведено 1732 мероприятия в рамках проекта.