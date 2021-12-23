10:50 23.12.2021
C 1 апреля 2022 года оформление сопроводительных накладных на товары в ЕАЭС станет обязательным
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В настоящее время срок проведения пилотного проекта по оформлению сопроводительных накладных на товары (СНТ) при осуществлении экспортных и импортных операций во взаимной торговле со странами ЕАЭС продлен до 1 апреля 2022 года, сообщает Zakon.kz.
После 1 апреля оформление СНТ станет обязательным.
Как напомнили в Комитете госдоходов, для осуществления контроля за оформлением СНТ на автомобильных пунктах пропуска со странами ЕАЭС органами государственных доходов осуществляется подтверждение СНТ.
По результатам мониторинга установлено, что с начала пилотного проекта при импорте товаров из стран ЕАЭС 22% налогоплательщиков не оформили СНТ.Комитет госдоходов
В КГД отметили, что пилотный проект по оформлению СНТ призван обеспечить мягкий переход на обязательное оформление СНТ, что позволит налогоплательщикам адаптироваться к работе с СНТ, настроить учетные системы и взаимодействие с контрагентами.
В связи с чем Комитет государственных доходов призывает участников внешнеэкономической деятельности к оформлению СНТ в ходе пилотного проекта, чтобы подготовиться к обязательному оформлению СНТ с 1 апреля 2022 года.