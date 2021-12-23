Пьяный водитель сбил пешехода: наследникам выплатили почти 6 млн тенге
Нарушение запрета влечет за собой серьезную юридическую ответственность, причем любое опьянение является отягчающим вину обстоятельством. Однако подобные аварии регулярно происходят в нашей стране. Так, по официальным данным, с начала года по вине нетрезвых водителей на дорогах Казахстана погибли около 50 человек, более 400 получили серьезные увечья.
В Алматы в апреле этого года на развязке Сейфуллина – Рыскулова водитель (в нетрезвом состоянии) допустил наезд на пешехода. В результате ДТП женщина 1987 года рождения получила травмы, не совместимые с жизнью. Виновник аварии имел полис ОС ГПО ВТС страховой компании «Евразия».
После досудебного расследования мать и опекун двоих детей погибшей получили выплату от СК «Евразия» в размере 5,8 млн тенге.
Выражая соболезнования семье погибшей, хочется еще раз напомнить водителям об ответственности, которую они несут за свою и чужие жизни. В настоящее время в дорожной обстановке трудно ориентироваться даже трезвым и дисциплинированным водителям с устойчивой психикой и многолетним опытом вождения автомобиля. В таких условиях появившийся на дороге автомобиль, за рулем которого сидит пьяный водитель, многократно увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортного происшествия. При этом напомню: в каком бы состоянии ни находился совершивший ДТП водитель, его гражданско-правовая ответственность застрахована в страховой компании, которая выплатит компенсацию пострадавшим в обязательном порядке.Директор Департамента PR и рекламы Алина Тойганбаева