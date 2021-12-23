Пьяный водитель сбил пешехода: наследникам выплатили почти 6 млн тенге

Нарушение запрета влечет за собой серьезную юридическую ответственность, причем любое опьянение является отягчающим вину обстоятельством. Однако подобные аварии регулярно происходят в нашей стране. Так, по официальным данным, с начала года по вине нетрезвых водителей на дорогах Казахстана погибли около 50 человек, более 400 получили серьезные увечья.

В Алматы в апреле этого года на развязке Сейфуллина – Рыскулова водитель (в нетрезвом состоянии) допустил наезд на пешехода. В результате ДТП женщина 1987 года рождения получила травмы, не совместимые с жизнью. Виновник аварии имел полис ОС ГПО ВТС страховой компании «Евразия».

После досудебного расследования мать и опекун двоих детей погибшей получили выплату от СК «Евразия» в размере 5,8 млн тенге.