Новые подходы к регулированию предпринимательской деятельности введут в РК

Такие нормы заложены в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел Республики Казахстан». Документ представил министр национальной экономики Асет Иргалиев.

По его словам, в рамках законопроекта сформированы новые подходы к регулированию предпринимательской деятельности «с чистого листа». По данным разработчиков, это позволит кардинально снизить нагрузку на бизнес, сформировать оптимальную и эффективную регуляторную систему в стране.

Во-первых, эффективность государственного регулирования предпринимательства будет обеспечена через реализацию новых принципов взаимодействия государства и бизнеса: соблюдение условий установления требований; недопущение введения необоснованных регуляторных требований для субъектов предпринимательства; системность и последовательность государственного регулирования, преемственность ранее принятых решений; а также повышение доверия государства к субъектам предпринимательства.

Во-вторых, в целях предотвращения роста избыточных и исключения неэффективных требований будут законодательно определены условия установления требований к бизнесу. Таким образом, любое требование, вводимое государством, должно быть, как минимум, обоснованным, исполнимым, открытым, определенным, последовательным и предсказуемым, соразмерным и рациональным и обеспечивать равенство регулирования предпринимательской деятельности.

В-третьих, вводится принцип «1-IN 2-OUT», предусматривающий введение одного регуляторного требования взамен двух действующих. Таким образом, при введении государством нового требования отменяются два действующих, применимых в той же сфере правового регулирования. По данным разработчиков, этот принцип позволит сократить излишнее регулирование и административные издержки для субъектов предпринимательства.

Кроме того, проектом закона предусматривается создание Реестра обязательных требований. Это делается для формирования единого информационного ресурса, содержащего полный перечень требований для бизнеса в виде нормативных правовых актов и иных документов.

В Реестре будут определены сроки рассмотрения нормативных правовых актов на соответствие новой регуляторной политике. Следовательно, в случае их несоответствия правовые акты будут пересмотрены или отменены. Таким образом, Реестр позволит применить метод «регуляторной гильотины» в отношении требований, негативно влияющих на бизнес-среду. Эта работа будет разделена на два этапа. На первом этапе до 2023 года будет проведен кардинальный анализ соответствия новых подходов требованиям четырех приоритетных отраслей, таких как торговля, сельское хозяйство, транспорт, услуги общественного питания и проживания. В результате будет улучшена регуляторная среда для 60% действующих предпринимателей в целом. Второй этап проверки требований планируется провести с 2023 года по всем отраслям, в том числе строительства и другие. Глава МНЭ РК Асет Иргалиев

В проект закона также внесена норма, согласно которой центральный госорган не сможет требовать от предпринимателей представления какой-либо отчетности, если не обеспечил возможность альтернативной сдачи отчетности в электронной форме. Данная норма будет действовать с 1 января 2023 года.

Асет Иргалиев уверен, что такая норма позволит стимулировать госорганы к автоматизации отчетности, представляемой в бумажном виде.

Также в рамках реализации проекта закона будет реформирована система государственного контроля и надзора. В частности, предусматривается переход от проверок к профилактическим мероприятиям с целью оказания помощи и консультирования предпринимателей. Будут предусмотрены три вида профилактического контроля. Это контрольный закуп, профилактический контроль с посещением и без посещения субъектов бизнеса. Проверки, проводимые по особому порядку, будут отменены.

Новый подход предусматривает проверки только на соответствие разрешительным требованиям и внеплановые проверки при наличии конкретных фактов и обстоятельств. Реализация новых подходов в регулировании предпринимательской деятельности даст импульс кардинальному снижению нагрузки на бизнес и развитию деловой активности в новых экономических условиях. Данный законопроект позволит к 2025 году увеличить долю профилактического контроля в общем количестве государственного контроля до 90%. Также предполагается увеличить долю назначения государственного контроля в автоматическом режиме на 80%. Асет Иргалиев

Кроме того, законопроектом предусматривается передача от органов внутренних дел Министерству труда и социальной защиты населения функций, связанных с межведомственной координацией в области миграции населения, Министерству здравоохранения функций и полномочий по медицинскому обеспечению лиц, содержащихся в уголовно-исполнительных учреждениях. Акиматы на местах наделяются функциями по оказанию социально-правовой помощи лицам, состоящим на учете службы пробации.