В Алматы выявили штамм «дельта плюс»

На брифинге Жандарбек Бекшин рассказал, что у заболевших СOVID-19 за последние два месяца изменилась симптоматика. Если в сентябре преобладал диарейный синдром, то в ноябре-декабре – нейротоксические симптомы: высокая температура, помутнение сознания. К тому же больше пациентов стали попадать в реанимацию.

Врачи заподозрили наличие нового штамма.

Сегодня мы получили результаты последнего секвенирования. В начале декабря мы отправили на секвенирование 84 пробы. В шести пробах выявлен «дельта плюс». Ранее он у нас в городе не выявлялся. (...) Сейчас мы выявили только циркуляцию, а количественное ее определение будет сделано позже. Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин

В июне 2021 года стало известно о появлении нового штамма. Его назвали «дельта плюс». В ВОЗ этот штамм считают в два раза заразнее изначального коронавируса.