Победитель молодежного ЧМ по боксу стал лучшим среди взрослых

Программу заключительного дня турнира открывали боксеры в весовой категории до 48 кг. В решающем бою чемпион мира среди молодежи 2021 года Санжар Ташкенбай победил Даниала Сабита (Западно-Казахстанская область). Бронзовыми призерами в этом весе стали Кенже Муратулы (Алматинская область) и Кайрат Ернур (Алматы).

Чемпионом Казахстана в весовой категории до 51 кг стал Нурсултан Нуриденов (ЗКО), который в финале был сильнее Дамира Абдикадыра из Алматинской области.