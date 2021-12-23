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14:16 23.12.2021

Победитель молодежного ЧМ по боксу стал лучшим среди взрослых

Бокс Победитель ЧРК Фото: Instagram/tashkenbay_sanzhar
В Уральске проходят финальные поединки чемпионата Казахстана-2021 по боксу среди мужчин, сообщает Zakon.kz.

Программу заключительного дня турнира открывали боксеры в весовой категории до 48 кг. В решающем бою чемпион мира среди молодежи 2021 года Санжар Ташкенбай победил Даниала Сабита (Западно-Казахстанская область). Бронзовыми призерами в этом весе стали Кенже Муратулы (Алматинская область) и Кайрат Ернур (Алматы).

Чемпионом Казахстана в весовой категории до 51 кг стал Нурсултан Нуриденов (ЗКО), который в финале был сильнее Дамира Абдикадыра из Алматинской области.

Куандык Шынасилов
Алматинская область Алматы Западно-Казахстанская область Уральск
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