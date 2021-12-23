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16:12 23.12.2021

Фонд «Болашак» сделал подарок жителям столицы

концерт Фото: фонд «Болашак»
В Нур-Султане состоялся лицензированный киноконцерт Disney – «Жұлдыздар шеруі». В сопровождении симфонического оркестра на нем прозвучали любимые композиции из мультфильмов знаменитой киностудии на казахском языке, передает Zakon.kz.

Программа концерта была создана специально для Казахстана, а зрителям представлены композиции из популярных кинокартин, дублированных на государственный язык по инициативе фонда «Болашак».

Поздравляя собравшихся с 30-летием Независимости, почетный член попечительского совета фонда «Болашак» Бауыржан Байбек отметил, что благодаря инициированной Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым образовательной стипендии «Болашак» тысячи молодых казахстанцев смогли получить образование в ведущих вузах мира. В 2011 году выпускники программы создали фонд, одной из задач которого, помимо благотворительных и образовательных проектов для детей, стала инициатива по продвижению государственного языка.

Байбек Бауыржан

Фото: фонд «Болашак»

В 2011 году при личной поддержке Елбасы мы инициировали проект «Өзіңнен баста». И сегодня возможность смотреть качественный и конкурентоспособный контент на казахском языке появилась не только у казахстанских детей, но и у наших соотечественников по всему миру. Как вы знаете, фонд «Болашак» активно занимается и вопросами детей с аутизмом. За несколько лет мы открыли несколько десятков кабинетов поддержки инклюзии. Сейчас в зале также находятся дети с особыми потребностями. Деньги от каждого проданного билета будут переданы на развитие проектов по инклюзивному образованию. Бауыржан Байбек

В ходе киноконцерта Nazima, Динара Султан, Гүльсим Мырзабекова, Ayree, Данияр Отеген, Инди Едильбаева и другие исполнили легендарные композиции из классических шедевров Disney – «Король Лев», «Русалочка», «Мулан», «Аладдин», «Покахонтас», а также современных анимационных фильмов студии – «Холодное сердце», «Моана», «Зверополис»». Произведения прозвучали под аккомпанемент симфонического оркестра театра «Астана Балет», главным дирижером которого является Арман Уразгалиев.

Этот волшебный, потрясающий концерт – подарок жителям столицы в честь 10-летнего юбилея фонда. Это мультикультурное мероприятие демонстрирует богатство и красоту нашего родного языка, приобщая детей к классической инструментальной музыке через любимые мультфильмы. Киноконцерт стал логичным продолжением нашей многолетней работы по созданию качественного контента на казахском языке – благодаря спонсорской поддержке 22 компаний, выделивших 1,5 млрд тенге, было дублировано 38 фильмов ведущих киностудий. Председатель попечительского совета фонда Динара Гаплан
Анастасия Стативкина
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