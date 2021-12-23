Как сообщается на сайте Акорды, главе государства представили отчет о развитии энергетической отрасли страны.

Магзум Мирзагалиев сообщил о планах по увеличению добычи нефти до 104,2 млн тонн к 2030 году за счет реализации проектов на месторождениях Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Каламкас-море и Хазар.

Президента проинформировали о ситуации на рынке нефтепродуктов и мерах по недопущению дефицита горюче-смазочных материалов в дальнейшем.

По словам министра, предусматривается сокращение срока ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах, создание резервного запаса нефтепродуктов в объеме 200 тыс. тонн.

Наряду с этим главе государства было доложено о проектах по газификации страны. По информации министра, на сегодняшний день количество газицифицированного населения превысило 10,3 млн человек, а уровень газификации составил 55%. К 2030 году этот показатель планируется довести до 65% за счет газификации северных и восточных регионов, а также строительства дополнительных ниток газопроводов «Бейнеу – Бозой – Шымкент», «Бейнеу – Жанаозен» и «Бухара – Урал», которые покроют растущие потребности в природном газе.

Президенту рассказали о текущей ситуации в энергосистеме и оперативных мерах, принятых для недопущения дефицита электроэнергии, а также о планах по реализации до 2030 года 157 инвестпроектов на общую сумму около 30 трлн тенге в сферах газовой, нефтяной, нефтегазохимической промышленности, электроэнергетике и ВИЭ.

Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи указал на приоритетность развития нефтегазохимической отрасли и дал министру энергетики ряд поручений.