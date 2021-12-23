О пандемии, Украине и Навальном — пресс-конференция Путина

Как сообщает ТАСС, президент России заявил, что экономика страны в условиях пандемии оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем во многих других государствах.

Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции, необходимыми, вынужденными ограничениями в этой связи в экономике, да и в социальной сфере, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира. (...) И даже двадцатку если взять. У нас уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира. Владимир Путин

Отвечая на вопрос об Алексее Навальном, президент РФ заявил, что западные страны не предоставили Москве ни одного материала, который мог бы подтвердить возможное отравление оппозиционера.

Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Вот мы направляли многократные запросы официально от прокуратуры РФ: дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного материала, ни одного про этот «Новичок», или как его там. Владимир Путин

По его словам, Москва предложила западным странам, чтобы российские специалисты «туда приехали и вместе поработали».

Я лично предлагал президенту Франции, канцлеру ФРГ: дайте нашим специалистам поработать, давайте возьмем пробы, проверим основания хотя бы для возбуждения уголовного дела. Нет, ноль. (...) Про это не нужно говорить, давайте перевернем эту страницу, если нечего ответить. Владимир Путин

Вместе с тем президент России заявил, что сделано все для раскрытия убийств журналистки Анны Политковской и политика Бориса Немцова.

Известно, за совершенные преступления люди сидят в тюрьме, и есть мнения, что они не заказчики, есть мнения, что заказчики где-то остались за скобками, что они спрятаны или спрятались, но органам следствия и дознания это пока неизвестно. Но сделали все, чтобы изобличить виновных в этих преступлениях. И некоторые из них в ходе задержания погибли. Владимир Путин

Он указал, что виновные в убийствах Политковской и Немцова осуждены или погибли, следствию неизвестно о каких-либо скрывшихся заказчиках. При этом он заявил, что если за убийствами Политковской и Немцова стоят заказчики, о которых следствие не знает, их будут искать.

Также российский лидер ответил на вопрос о блокировке иностранных IT-сервисов.

Мы будем продолжать настаивать в работе с мировыми платформами на том, чтобы они подчинились нашему законодательству. Во многих странах, вы знаете, замедление трафика идет, другие способы, вплоть до фактической блокировки работы. Нам бы очень не хотелось прибегать к таким крайним мерам. Но если нас будут вынуждать, мы вынуждены будем наращивать требования к тем, кто этим занимается и пренебрегает интересами российского общества. Владимир Путин

Президент России вспомнил о событиях 2014 года в Украине. Он подчеркнул, что до «кровавого госпереворота» в Украине Россия работала со всеми правительствами этой страны, несмотря на их внешнеполитическую ориентацию и не планировала предпринимать какие-либо действия в отношении Крыма.

Работали же и готовы были дальше работать, и никакие действия в отношении Крыма нам даже в голову не приходили. (...) Как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, не взять их под свою защиту, под крыло. Невозможно. Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе. Или мы могли совсем безвольно смотреть на то, что происходило на юго-востоке, в Донбассе? Владимир Путин

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский после прихода к власти оказался под влиянием радикальных элементов.

Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти и (...) попал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов – как на Украине говорят, нациков. Владимир Путин

Президент РФ, отвечая на вопрос, какие гарантии может предоставить Москва о ненападении на Украину или любое другое суверенное государство, отметил, что это не российская сторона создает угрозы другим государствам.

Мы, что ли, пришли туда к границам США или границам Великобритании? К нам пришли. И теперь говорят: «Нет, и Украина будет в НАТО». Значит, и там будут системы. (...) Вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии, вы — и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями. Владимир Путин

Он подчеркнул, что постоянное давление Запада на Россию можно объяснить только тем фактом, что западные страны считают РФ слишком большой даже после распада СССР.

Еще в 1918 году один из помощников Вудро Вильсона, президента США, сказал: «Всему миру будет спокойнее, если на месте сегодняшней огромной России появится государство в Сибири и еще четыре государства в европейской части». Владимир Путин

Президент напомнил, что в 1991 году, при распаде СССР, страна разделилась на отдельные части.

Но такое впечатление, что нашим партнерам этого мало. Слишком большая Россия, по их мнению, сегодня. Потому что сами европейские страны превратились в малые государства. Не великие империи, а небольшие государства, 60-80 млн человек. Но даже после развала СССР, где у нас осталось только 146 млн, и то слишком много. Мне кажется, только этим можно объяснить такое постоянное давление. Владимир Путин

Он подчеркнул, что СССР в начале 1990-х сделал все, чтобы выстроить нормальные отношения с Западом. По его словам, после распада СССР к России со стороны Запада надо было относиться как к возможному союзнику и способствовать ее укреплению, а не предпринимать попытки «дальнейшего развала».

На наших объектах военного цикла сидели представители американских служб соответствующих, ходили туда на работу, на объекты ядерного оружейного комплекса России, каждый день, они жили там. В правительстве России работали многочисленные советники, в том числе кадровые сотрудники ЦРУ. Чего вам еще больше надо было? Зачем надо было поддерживать террористов на Северном Кавказе и использовать явно террористические организации для попыток развала РФ? Но это же делали, и я, как бывший директор ФСБ, знаю это наверняка. Мы работали там с двойной агентурой, они докладывали нам, какие задачи перед ними ставили западные спецслужбы. Ну зачем надо было это делать? Владимир Путин

Президент напомнил, что за этим последовало расширение НАТО на Восток, у которого уже насчитывается пять волн.

Мы же говорили: «Не надо этого делать». Вы нам обещали не делать. А нам говорят: «А где это написано на бумажке? Нету? Ну и все, идите вы подальше. Плевать мы хотели на ваши озабоченности». И так из года в год. Каждый раз мы огрызались, пытались воспрепятствовать чему-то, озабоченности высказывали. Нет, [нам говорили:] «Идите вы со своими озабоченностями. Будем делать то, что считаем нужным». (...) Так что, в чем они (страны Запада. – Прим. ред.) нас не понимают? Я не знаю. Вы спросите, чего здесь непонятного. Мне кажется, все здесь понятно. Мы хотим обеспечить свою безопасность. Владимир Путин

На мероприятие в этом году аккредитовали чуть больше 500 представителей СМИ. Из соображений эпидбезопасности расстояние между столом Путина и журналистами составляет не менее 20 м.