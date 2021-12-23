Новым заместителем акима Нур-Султана стал Ерлан Бекмурзаев

Он назначен в связи с переходом на другую работу заместителя акима Нур-Султана Малики Бектуровой, передает пресс-служба акимата города.

37-летний Ерлан Бекмурзаев назначен на должность по согласованию с Администрацией Президента.

Трудовую деятельность начал в 2007 году с должности специалиста Департамента занятости и социальных программ Астаны. В разные годы работал экспертом в Министерстве индустрии и новых технологий. С 2017 по 2021 годы работал заместителем, руководителем Управления по инвестициям и развитию столицы. С 2021 года – акимом района Алматы в Нур-Султане. Общий трудовой стаж на госслужбе составляет 15 лет.