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Законодательство РК
18:25 23.12.2021

Новым заместителем акима Нур-Султана стал Ерлан Бекмурзаев

Новый заместитель акима города Нур-Султан Фото: пресс-служба акимата города Нур-Султан
Ерлан Бекмурзаев назначен заместителем акима Нур-Султана, сообщает Zakon.kz.

Он назначен в связи с переходом на другую работу заместителя акима Нур-Султана Малики Бектуровой, передает пресс-служба акимата города.

37-летний Ерлан Бекмурзаев назначен на должность по согласованию с Администрацией Президента.

Трудовую деятельность начал в 2007 году с должности специалиста Департамента занятости и социальных программ Астаны. В разные годы работал экспертом в Министерстве индустрии и новых технологий. С 2017 по 2021 годы работал заместителем, руководителем Управления по инвестициям и развитию столицы. С 2021 года – акимом района Алматы в Нур-Султане. Общий трудовой стаж на госслужбе составляет 15 лет.

Константин Вноровский
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