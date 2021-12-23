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20:54 23.12.2021

Цена газа в Европе опустилась ниже $1600 за 1 тыс. куб. м

Цена на газ Фото: pixabay
Стоимость газа в Европе в ходе биржевых торгов резко опустилась, сообщает Zakon.kz.

Стоимость январского фьючерса на эталонном хабе TTF в Нидерландах обвалилась более чем на 21%, передает ТАСС со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса TTF в Нидерландах составила 1599,8 доллара за 1 тыс. куб. м.

За весь день стоимость поднималась до 2220 долларов (187,47 евро за МВт/ч).

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела показатель в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров на фоне грядущих холодов и при аномально низких запасах в европейских ПХГ.

Константин Вноровский
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