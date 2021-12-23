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21:42 23.12.2021

На Мадагаскаре министр 12 часов плыл к берегу после крушения вертолета

Министр полиции Мадагаскара Фото: Twitter/Andry Rajoelina
Министр полиции Мадагаскара Серж Гелле заявил, что плыл до суши в течение 12 часов после того, как его вертолет упал в море, сообщает Zakon.kz.

Чиновник стал одним из двух выживших при крушении, передает NDTV.

Вертолет ВВС Мадагаскара, на борту которого находились Гелле и еще три человека, вылетел в море, чтобы осмотреть место кораблекрушения на северо-востоке Мадагаскара. Число подтвержденных погибших в этой аварии составило 85 человек. На данный момент спасено около 50 человек, еще трое пропали без вести.

По словам 57-летнего Гелле, вертолет упал из-за сильного ветра. Министр смог продержаться на воде благодаря креслу с потерпевшего крушение вертолета.

«Мне не время умирать», – сказал Гелле во время госпитализации.

Также выжил другой сотрудник службы безопасности, летевший с министром на вертолете. Пилот вертолета и еще один находившийся на борту военный считаются пропавшими без вести.

По словам министра, ему ничего не известно об их судьбе.

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина в Twitter выразил соболезнования семьям погибших, а также похвалил Гелле и второго офицера, самостоятельно добравшихся вплавь до приморского города Махамбо.

Константин Вноровский
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