На Мадагаскаре министр 12 часов плыл к берегу после крушения вертолета

Чиновник стал одним из двух выживших при крушении, передает NDTV.

Вертолет ВВС Мадагаскара, на борту которого находились Гелле и еще три человека, вылетел в море, чтобы осмотреть место кораблекрушения на северо-востоке Мадагаскара. Число подтвержденных погибших в этой аварии составило 85 человек. На данный момент спасено около 50 человек, еще трое пропали без вести.

По словам 57-летнего Гелле, вертолет упал из-за сильного ветра. Министр смог продержаться на воде благодаря креслу с потерпевшего крушение вертолета.

«Мне не время умирать», – сказал Гелле во время госпитализации.

♦️Le GDI Serge GELLE, un des passagers de l'hélicoptère accidenté hier a été retrouvé sain et sauf ce matin du côté de Mahambo.

☑️ Les sapeurs sauveteurs de la #4°UPC ont également retrouvé le carcasse de l'hélicoptère au fond de la mer. pic.twitter.com/sP2abwTMwB December 21, 2021

Также выжил другой сотрудник службы безопасности, летевший с министром на вертолете. Пилот вертолета и еще один находившийся на борту военный считаются пропавшими без вести.

По словам министра, ему ничего не известно об их судьбе.

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина в Twitter выразил соболезнования семьям погибших, а также похвалил Гелле и второго офицера, самостоятельно добравшихся вплавь до приморского города Махамбо.