Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем мире

Конечно, мы понимаем, что ничто не вечно. Когда-нибудь настанет тот день, когда…. Но в настоящий момент говорить о смене статуса доллара с международной резервной валюты на региональную можно ровно с той же степень серьезности, как и о сроках обнаружения какой-нибудь внеземной цивилизации, существование которой гипотетически является возможным. Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин

В беседе с агентством «Прайм» специалист заявил, что не верит в отказ США от доллара в пользу какой-либо другой валюты. Он добавил, что в настоящее время доля доллара в резервах мировых центральных банков продолжает снижаться, а в международных операциях растет роль других валют. При этом скорого «обнуления» позиций доллара Шульгин призвал не ждать.